إيلون ماسك يتنبأ أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على أذكى البشر خلال العام القادم

تنبأ إيلون ماسك، يوم الاثنين الماضي في حديث له على منصة إكس، بتطوير ذكاء اصطناعي يفوق أذكى البشر ربما بحلول العام القادم، أو العام التالي له عام 2026، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وعندما سئل ماسك عن الجدول الزمني لتطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) قال: "إذا عرّفت الذكاء الاصطناعي العام بأنه أذكى من أذكى البشر، أعتقد أن من المحتمل وصولنا لهذا خلال العام المقبل، أو في غضون عامين".

دار اللقاء بين إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لصندوق الثروة النرويجي نيكولاي تانجن، عبر خدمة "إكس سبيسز"، وذكر فيه الملياردير الأميركي أيضا أن الذكاء الاصطناعي مقيد بتوفر الكهرباء، وأن النسخة القادمة من روبوت "غروك" (Grok)، وهو روبوت المحادثة الذكي من شركته الناشئة "إكس إيه آي" (xAI)، من المتوقع أن يجري تدريبه بحلول شهر مايو القادم.

كما أشار ماسك، الذي شارك في تأسيس شركة "أوبن إيه آي"، إلى أن نقص شرائح المعالجة المتطورة يعيق تدريب الإصدار الثاني من نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك".

وذكر ماسك أن تدريب نموذج "غروك 2" تطلب حوالي 20,000 وحدة معالجة رسوميات من طراز H100 التي تنتجها شركة إنفيديا، مضيفا أن نموذج "غروك 3" والنماذج الأحدث ستتطلب 100,000 وحدة من طراز H100.

ولكنه أضاف أيضا بأنه بالرغم من نقص الرقائق الذي يمثل عائقا كبيرا أمام تطوير الذكاء الاصطناعي حتى الآن، فإن إمدادات الكهرباء ستكون حاسمة خلال العام أو العامين المقبلين في هذا السياق.

أسس ماسك شركة "إكس إيه آي" العام الماضي لمنافسة شركة أوبن إيه آي، التي رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التخلي عن مهمتها الأساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وليس من أجل الربح، لتنفي بعدها "أوبن إيه آي" تلك المزاعم وتدخل في صراع علني مع إيلون ماسك.