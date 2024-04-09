آبل تتعاون مع "شترستوك" لتدريب الذكاء الاصطناعي على الصور وتطوير أجهزتها

أعلنت شركة آبل يوم الاثنين الماضي أنها تتعاون مع شركة التصوير الجغرافي العالمية "شترستوك" لتدريب صور الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير أجهزة آبل بأحدث التقنيات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ووقعت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا مؤخرا صفقة بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار مع شترستوك، لترخيص ملايين الصور ومقاطع الفيديو والمحتوى الصوتي لتدريب نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لموقع "آبل إنسايدر".

ومن الممكن أن تعمل الصفقة على تحسين قدرات إنشاء الصور وتحريرها على أجهزة "آيفون"، وذلك عن طريق تحسين تقنية التعرّف على الصور بالذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يمكن لمستخدمي آيفون الاستفادة من التعرّف على الصوت المُحسَّن والنسخ التلقائي بمساعدة محتوى الفيديو والصوت من "شترستوك"، التي يتم استخدام بياناتها حاليا من قِبل جوجل التابعة لشركة "ألفابيت"، وأمازون ومنصات شركة ميتا لتطوير محركات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب مفاوضات مستمرة مماثلة من قِبل "آبل" مع العديد من الناشرين، مثل "كوندي ناست آي إيه سي"، و"إن بي سي"، لاستخدام محتواها من المقالات الإخبارية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وألمح نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي للشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، جريج جوسوياك، مرارا على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن مؤتمر آبل العالمي للمطورين المقبل سيكون "مذهلا تماما"، حيث سيركز بشكل أساسي على ميزات الذكاء الاصطناعي المضافة حديثا إلى الأجهزة.