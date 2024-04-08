غوغل تطور ميزة البحث عن رقم المتصل المجهول عبر أندرويد مباشرة

تعمل غوغل على تطوير مميزات تطبيق الهاتف الخاص بها عبر تقديم ميزة "البحث" الجديدة التي تتيح للمستخدمين سهولة البحث عن مصدر أرقام الهواتف المتصلة والمجهولة مباشرة من قائمة آخر المكالمات على هاتفك، كما أشار موقع "ذا فيرج".

ولاحظ الأمر أحد المستخدمين على منصة إكس، وأشار لوجود خاصية "بحث" جديدة في الإصدار التجريبي من تطبيق "غوغل فون"، وعند الضغط عليها يظهر لك بحث غوغل مع الرقم الذي أدخلته بالفعل.

Google Pixel Phone app to get ‘Lookup’ feature to identify recent unknown callers and some UI tweaks for the emergency in-call screen Read – https://t.co/QSHpOqzlV1 🏳️ Flags are shared in the post for rooted users ✓#Google #Android pic.twitter.com/gIMJhT8dNX — AssembleDebug (@AssembleDebug) April 5, 2024

يظهر خيار "البحث" عند الضغط على رقم مجهول في تبويب "آخر المكالمات" في تطبيق الهاتف. وعند الضغط على الخاصية، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات الموجودة على الهاتف والتي يمكنها البحث عن الرقم على الإنترنت، ويمكنك اختيار تطبيق بحث غوغل من التطبيقات التي ستظهر في الاختيارات.

وتطبيق "غوغل فون" هو التطبيق الافتراضي لسلسلة الهواتف التي تصدرها الشركة "بيكسل"، إلا أن بإمكان مستخدمي هواتف الأندرويد الآخرين تحميل التطبيق واستخدامه. وتأتي هذه الخاصية الجديدة مع خيارات أخرى، مثل "الحظر" و"سجل المكالمات" التي تراها عند الضغط على واجهة آخر المكالمات في تطبيق هاتفك.

ويبدو أن غوغل لا تضيف أي نوع محدد من قواعد البيانات، أو إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات خاصة، للبحث عن الرقم، بل تعتمد على المعلومات المتاحة للجميع حول أرقام الهواتف، وهذا الأمر على الأرجح سيكون مفيدا لأرقام الشركات أكثر من الأرقام الشخصية. كما تأتي هذه الخاصية أيضا كميزة لاحقة بدلا من أن تكون ميزة أثناء المكالمة نفسها.

ومن المحتمل أن تختلف هذه الخاصية قليلا عندما تصدر رسميا، كما يوجد احتمال أنها لا تزال في مراحل التطوير الأولى وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتصل إلى تطبيق "غوغل فون" على سلسلة هواتف بيكسل.