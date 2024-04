غوغل تطور ميزة البحث عن رقم المتصل المجهول عبر أندرويد مباشرة

تعمل غوغل على تطوير مميزات تطبيق الهاتف الخاص بها عبر تقديم ميزة "البحث" الجديدة التي تتيح للمستخدمين سهولة البحث عن مصدر أرقام الهواتف المتصلة والمجهولة مباشرة من قائمة آخر المكالمات على هاتفك، كما أشار موقع "ذا فيرج".

ولاحظ الأمر أحد المستخدمين على منصة إكس، وأشار لوجود خاصية "بحث" جديدة في الإصدار التجريبي من تطبيق "غوغل فون"، وعند الضغط عليها يظهر لك بحث غوغل مع الرقم الذي أدخلته بالفعل.

Google Pixel Phone app to get ‘Lookup’ feature to identify recent unknown callers and some UI tweaks for the emergency in-call screen

