بعد تنحي جيم رايان.. إلى أين تذهب ألعاب بلاي ستيشن؟

من النادر أن تجد مديرا تنفيذيا عاصر كل المراحل التي مرت بها شركته بداية من خروجها للنور وحتى صعودها إلى القمة، ولكن جيم ريان المدير التنفيذي السابق لقسم "بلاي ستيشن" لدى شركة "سوني التفاعلية للترفيه" هو حالة استثنائية، إذ تزامنت بداية رحلته في الشركة مع طرح الجيل الأول من أجهزة "بلاي ستيشن" عام 1995.

منذ تلك اللحظة، شغل ريان عدة مناصب إدارية مهمة في الشركة، ورغم أنه بدأ رحلته من الفرع الأوروبي لها، فإن محطته الأخيرة كانت منصب المدير التنفيذي للشركة في عام 2019، وذلك قبل أن يعلن تنحيه المفاجئ عن المنصب في نهاية العام الماضي.

تسبب تنحي ريان المفاجئ في موجة انقسام واسعة بين محبي المنصة ومقتنيها، إذ احتفى البعض بتنحي جيم ريان، بينما يرى البعض أن الشركة تقف على أعتاب عصر جديد من التخبط دون وجود سياسة واضحة، وهذا يدفعنا للتساؤل، إلى أين تذهب "بلاي ستيشن" بعد تنحي ريان؟

رحلة ريان كمدير تنفيذي للشركة بدأت في عام 2019 مع الاستعداد للكشف عن الجيل الخامس من أجهزة "بلاي ستيشن"، ورغم أن جيم ريان كان عضوا في الفريق الإداري لقسم "بلاي ستيشن" أثناء إطلاق الكثير من المنصات، فإن دوره الأبرز كان مع "بلاي ستيشن 5".

تحت قيادته، تمكنت منصة "بلاي ستيشن 5" من كسر حاجز 40 مليون وحدة مبيعة خلال 4 أعوام، كما أتمت الشركة الاستحواذ على أستوديو بنجي (Bungie) المطور للعبة ديستني (Destiny) إلى جانب زيادة حصتها في فروم سوفتوير (From Software) لتصل إلى 14% وهو ما يمنحها وصولا خاصا لألعاب الشركة مثل بلود بورن (Bloodborne) ودارك سولز (Dark Souls).

وساهم جيم ريان في إطلاق عدة عناوين ناجحة وشهيرة للغاية بداية من "غود أوف وار راغ ناراروك" (God of war Ragnarok) وحتى "هورايزن فوربدن ويست" (Horizon Forbidden West) و"سبايدر مان 2″ (Spiderman 2)، كما أنه وضع السياسة الجديدة لمنصة "بلاي ستيشن" والتي تسير عليها في الوقت الحالي من أجل زيادة ربحيّة المنصة.

تضمنت سياسة جيم ريان الجديدة في "بلاي ستيشن" إطلاق ألعاب المنصة على الحاسب الشخصي، وذلك بعكس ما قامت به عبر جميع الأجيال السابقة، إذ كانت ألعابها حصرية لمنصاتها فقط، كما تضمنت التركيز على الألعاب الجماعية والخدمية وألعاب الهواتف المحمولة، وذلك لأن هذه الأنواع قادرة على در المزيد من الأرباح للشركة دون وجود تكاليف مستمرة.

من النادر أن يهتم اللاعبون بالمناصب الإدارية في الشركات، ورغم وجود شخصيات عامة مثل فيل سبنسر رئيس قسم "إكس بوكس" في "مايكروسوفت"، فإن هذا ليس متعلقا بمنصبه ولكن بموقف سبنسر كشخص مهتم بالألعاب، ومن المؤثرين فيها، ورغم هذا، احتفى الكثير من اللاعبين حول العالم بمغادرة جيم ريان لإدارة "بلاي ستيشن" واعتبروها خطوة تصحيحية للحفاظ على المنصة وخصوصيتها.

وكانت تصريحات جيم ريان المثيرة للجدل إحدى أهم الأسباب التي جعلته عدوا للاعبين، إذ اشتهر ريان بتصريحاته غير المدروسة، رغم عمله السابق كمدير لقسم التسويق العالمي في "بلاي ستيشن"، وربما يعد تصريحه عن الشرق الأوسط هو الأكثر جدلا منذ توليه منصبه.

"أحد الأشياء التي افتخر بها هو وصولنا لأسواق لم تكن تعرف شيئا عن عالم الألعاب وثقافته مثل الشرق الأوسط، إذ لم يكن أحد في الشرق الأوسط يعرف شيئا عن عالم الألعاب قبل وصول أجهزة بلاي ستيشن إليهم"، تصريح جيم رايان في مقابلة مع موقع "غيمز إندستري" (Games industry9.

تصريح ريان السابق تسبب في هجوم واسع عليه من محبي الألعاب والعاملين في صناعة الألعاب في الشرق الأوسط وحول العالم، وكان الرد الأول من نصيب رامي إسماعيل وهو أحد مطوري الألعاب المستقلة، إذ أكد أن ساحة الألعاب في الشرق الأوسط كانت متزامنة مع مثيلاتها خارج المنطقة، والسبب الوحيد لتأخر أجهزة "بلاي ستيشن" في الوصول إلى الشرق الأوسط هو غياب الدعم ومنافذ البيع الرسمية.

