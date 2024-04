الأكبر في تاريخ آبل.. ما ميزات الذكاء الاصطناعي في تحديث "آي أو إس 18" القادم؟

ذكر تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل في بداية فبراير/شباط الماضي، أن الشركة ستعلن عن تطورات كبيرة تخص الذكاء الاصطناعي قريبا خلال هذا العام.

تزامنت تصريحاته مع إطلاق الشركة لأكبر منتجاتها الجديدة منذ سنوات وهي نظارة الواقع المعزز "آبل فيجن برو"، المزودة فعلا ببعض ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل إنتاج شخصيات افتراضية للمستخدم عبر نماذج الذكاء الاصطناعي.

لكن الأقرب للواقع أن تلك التصريحات تؤكد ما ذكره مارك غورمان، صحفي بلومبيرغ المتخصص في تغطية شؤون آبل، الذي زعم أن نظام التشغيل القادم "آي أو إس 18″، الخاص بهواتف آيفون، سيكون "أحد أكبر تحديثات النظام في تاريخ الشركة"، وهو التحديث الجديد الذي ستعلن عنه آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC) في يونيو/حزيران القادم.

The latest on iOS 18 from the Q&A section of Power On: I’m told that the new operating system is seen within the company as one of the biggest iOS updates — if not the biggest — in the company’s history. Stay tuned for more. https://t.co/w2Lt7itezV

— Mark Gurman (@markgurman) January 28, 2024