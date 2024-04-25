خوفا من "السلوك الإدماني".. تيك توك تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد "تيك توك لايت"

أعلنت منصة "تيك توك" الأربعاء أنها علقت ميزة في تطبيقها الجديد "تيك توك لايت" توفر مكافآت للمستخدمين استنادا إلى الوقت الذي يمضونه في مشاهدة مقاطع الفيديو، مما يثير قلق الاتحاد الأوروبي من أن يكون محفزا للسلوك الإدماني لدى الشباب، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون الذي أعلن الاثنين عن فتح تحقيق في بروكسل، وهدد بإعلان حظر التطبيق بدءا من الخميس إن "أطفالنا ليسوا حقل تجارب للشبكات الاجتماعية".

وأكد أن الإجراءات المتخذة ضد المنصة في ما يتعلق بـ"خطر الإدمان" ستستمر، رغم قرار تيك توك الجديد بتعليق ميزة المكافآت.

وقالت الشبكة الاجتماعية، في منشور عبر "إكس"، إن "تيك توك تسعى دائما للعمل بشكل بناء مع المفوضية الأوروبية والجهات التنظيمية الأخرى، لذلك تعلق طوعا ميزة المكافآت في تيك توك لايت، وستعالج بالتزامن المخاوف التي أثارتها".

وأطلق تطبيق تيك توك لايت، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، في نهاية مارس/آذار الماضي، وهو يكافئ المستخدمين بقطع نقدية افتراضية إذا سجلوا الدخول يوميا لمدة 10 أيام، وإذا أمضوا وقتا في مشاهدة مقاطع الفيديو (بحد أقصى 60 إلى 85 دقيقة يوميا)، وأيضا إذا ما قاموا بأمور معينة، بينها مثلا الإعجاب بمقاطع الفيديو ومتابعة صانعي المحتوى.

ويمكن بعد ذلك استبدال هذه القطع النقدية الافتراضية ببطاقات هدايا على المواقع الشريكة، مثل أمازون.

وأثار التطبيق الجديد القلق من أن يكون المبدأ الذي يقوم عليه محفزا للسلوك الإدماني لدى الشباب.