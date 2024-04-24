تعرف إلى موعد حدث آبل القادم

أعلنت شركة آبل أمس الثلاثاء عن موعد حدثها الجديد القادم في 7 مايو/أيار المقبل، وبحسب التقارير الصحفية مؤخرا، قد تطرح الشركة الإصدارات المجددة التي طال انتظارها لأجهزة آيباد برو وآيباد إير خلال هذا الحدث، وفقا لوكالة رويترز.

لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل بشأن الحدث سوى إرسال الدعوات لوسائل الإعلام المختلفة، وتضمن تصميم الدعوة قلم آبل، مما يؤكد أن أجهزة الآيباد هي المحور الرئيسي للحدث، الذي سيبدأ الساعة 7 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، الساعة الثانية مساء بتوقيت غرينتش (5 مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وقد ذكر تقرير سابق لوكالة بلومبيرغ في مارس/آذار الماضي أن موردي آبل خارج البلاد قد رفعوا من إنتاج أجهزة الآيباد الجديدة، وأنه من المقرر إطلاقها في أوائل مايو/أيار القادم.

ستمثل الموديلات الجديدة أول تعديل شامل لتلك المجموعة من أجهزة آبل منذ عام 2018. وكانت آبل قد طرحت أجهزة الآيباد أول مرة في يناير/كانون الثاني 2010، وتبيع الشركة بالفعل 5 موديلات من الآيباد تشمل أجهزة آيباد برو وإير وميني والجيلين التاسع والعاشر من النسخة العادية.

ويأتي هذا الإصدار المرتقب بالتزامن مع تراجع مبيعات أجهزة الآيباد، فقد انخفضت مبيعاتها بنسبة 25% لتصل إلى 7.02 مليارات دولار في الربع الأول من العام. كما انخفضت مبيعات آيفون، وهو المنتج الأكثر شعبية للشركة.

يعاني سوق الأجهزة اللوحية عموما من ضغوط في ظل حالة الغموض الاقتصادي التي تسيطر على الأسواق، وتراجع إنفاق المستهلكين على المنتجات غير الأساسية، لكن شركة آبل تتوقع التصدي لتراجع الطلب عبر طرح منتجات جديدة.