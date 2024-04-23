إيسر تطلق الكروم بوك بلس 514 الجديد

أطلقت شركة إيسر الكروم بوك بلس 514 الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل "كروم أو إس"، ويتناسب بشكل أكثر مع التطبيقات المكتبية التقليدية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الكروم بوك بلس 514 الجديد لا يتعدى وزنه 1.43 كجم.

ويشتمل الكروم بوك الجديد على شاشة IPS قياس 14 بوصة وبدقة وضوح 1920 x 1080 بكسل، بينما تصل درجة السطوع إلى 300 قنديلة/م2، ويمكن طلب تجهيزه بشاشة متعددة اللمس.

وينبض بداخل الكروم بوك بلس 514 الجديد المعالج إنتل Core i3-N305 لإتاحة ميزة العمل بشكل سلس ومريح حتى مع تشغيل عدة تطبيقات في الوقت نفسه.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 سعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية SSD سعة 512 جيجابايت.

واعتمدت الشركة التايوانية في اللاب توب الجديد على بطارية سعة 53 كيلووات ساعة، والتي تمتد فترة تشغيلها إلى 11 ساعة، مع دعم الاتصال بالشبكة عن طريق تقنية الواي فاي WiFi 6E، بالإضافة إلى توافر منفذ إيثرنت.

ويزخر اللاب توب الجديد بالعديد من منافذ التوصيل، ومنها اثنان من منافذ USB-C لإخراج الصورة، ومنفذ USB-A وقارئ بطاقة الذاكرة MicroSD، بالإضافة إلى كاميرا ويب بدقة Full HD.