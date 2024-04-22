غوغل تعكف على إدخال مزايا وتحسينات على آندرويد 15

أعلنت شركة غوغل أنها تعكف على إدخال مزايا وتحسينات جديدة في نظام التشغيل آندرويد 15، الذي أطلقت نسخته التجريبية الأولى مؤخرا، بينها ميزة عرض حالة ذاكرة التخزين الداخلية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن المعلومات المرتبطة بصحة ذاكرة التخزين في الجهاز ستكون متاحة في تطبيق "تشخيص الجهاز" الجديد، الذي يعرض العمر الافتراضي المقدر لذاكرة التخزين الداخلية في صورة نسبة مئوية.

وأضافت الشركة أن تلك المعلومات ستكون متاحة أيضا من نظام آندرويد 15 في واجهة برمجة التطبيقات للأنظمة المخصصة المبنية على نظام آندرويد وغيره من التطبيقات.

وتتطلب تلك الميزة أن تدعم ذاكرة التخزين الداخلية للأجهزة منظومة "هيلث هال" (Health HAL) في نظام آندرويد من الشركة المصنعة، وفي حال عدم التوافق معها لن يتم عرض المعلومات المرتبطة بصحة ذاكرة التخزين.

يشار إلى أن شرائح التخزين لها عمر افتراضي محدود يتأثر بمقدار استخدامها مثل باقي المكونات الأخرى في الأجهزة كالبطارية، ويعمل نظام آندرويد دوريا على إجراء صيانة لشرائح التخزين من أجل إطالة عمرها، لكن المستخدمين حاليا لا يستطيعون معرفة مقدار العمر المتبقي لها في أجهزتهم.

وتعمل غوغل منذ أواخر العام الماضي على عرض معلومات مفيدة بشأن الأجهزة التي يعمل عليها نظام آندرويد، بداية من المعلومات المتعلقة بالبطارية مثل تاريخ التصنيع وعدد الدورات والحالة الصحية، والتي تعد جميعها عوامل مفيدة في معرفة الوقت المناسب لاستبدال البطارية.