سماعة رأس لاسلكية جديدة لعشاق الألعاب من "ريزر"

أطلقت شركة "ريزر" (Razer) سماعة الرأس اللاسلكية "بلاك شارك في 2 برو" (BlackShark V2 Pro) الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأميركية أن سماعة الرأس اللاسلكية "بلاك شارك في 2 برو" تتوفر للحواسيب المكتبية، وكذلك لأجهزة الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس وسوني بلاي ستيشن، ويعمل كل إصدار من سماعة الرأس على نظام التشغيل الخاص بها.

وعلى صعيد الجوانب التقنية ليس هناك فروق بين الموديلات الجديدة، حيث يتم توصيل سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة بأجهزة الألعاب عن طريق وحدة الاستقبال "يو إس بي-سي" (USB-C) من أجل السماح بزمن وصول منخفض أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.

وأكدت شركة "ريزر" إمكانية استعمال تقنية البلوتوث عند استعمال سماعات الرأس اللاسلكية مع الهواتف الذكية، حيث يتم دعم تقنية البلوتوث 5.2 وتقنية "إيه إيه سي" (AAC) وتقنية "إس بي سي" (SBC)، وبالتالي يتم استعمال سماعات الرأس مع الحواسيب اللوحية وأجهزة الماك بدون أي مشكلات.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أنه يمكن إزالة وحدة الميكروفون أحادي الاتجاه، وعندئذ يتم استعمال سماعة الرأس اللاسلكية "بلاك شارك في 2 برو" بشكل تقليدي للاستماع للموسيقى.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مشغلات 50 ميلمرا، وتعمل بترددات ما بين 12 هرتزا و28 كيلوهرتزا، ويدعم الإصدار المخصص لجهاز سوني بلاي ستيشن 5 تقنية الصوت (Tempest 3D Audio) الافتراضية، في حين يدعم إصدار مايكروسوفت إكس بوكس تقنية ويندوز "سونيك" (Sonic).

وأشارت ريزر إلى أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة لا تدعم وظيفة إلغاء الضوضاء النشط، ولكن يتم الحد من الضجيج بشكل سلبي، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 70 ساعة، وتعمل الوسادات المريحة على رفع مستوى الراحة عند ارتداء السماعة في جلسات اللعب الطويلة.