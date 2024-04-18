‫هاتف ذكي بجسم متين من أوبو

أطلقت شركة أوبو هاتفها الذكي "إيه 3 برو" (A3 Pro) الجديد، الذي يمتاز بجسم متين للغاية، إذ يتمتع بمقاومة الماء والغبار والسقوط على الأرض وفقا لفئات الحماية IP66 و IP68 و IP69.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد يشتمل على شاشة "أموليد" (AMOLED) قياس 6.7 بوصات وبدقة الوضوح FHD+ (2412 x 1080 بيكسل) وبمعدل تحديث صورة 120 هرتز، بينما تصل درجة السطوع القصوى إلى 950 نيت.

وينبض بداخل الهاتف الذكي "إيه 3 برو" الجديد المعالج ميديا تيك Dimensity 7050 ثماني النوى بسرعة 2.6 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 و12 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 و256 غيغابايت، بالإضافة إلى بطارية سعة 5000 مللي أمبير/ساعة، والتي يتم إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 67 واط.

ويمتاز الهاتف الذكي "إيه 3 برو" الجديد بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابيكسلات، بينما تظهر الكاميرا الرئيسية على الجانب الخلفي بدقة 64 ميغابيكسلا مع كاميرا البورتريه بدقة 2 ميغابيكسل.

ويدعم الهاتف الذكي تقنية "الواي فاي 6" (Wi-Fi 6) وتقنية البلوتوث 5.3 وشبكة "جي 5" (5G) مع الاعتماد على نظام التشغيل (ColorOS 14)، الذي يستند إلى نظام غوغل أندرويد 14.

ويتوفر الهاتف الذكي "إيه 3 برو" الجديد باللون الأزرق السماوي مع ظهر من الزجاج، وكذلك باللون الأزرق الجبلي والودي الجبلي مع ظهر يكتسي بالجلد.