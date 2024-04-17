منصة إكس تحجب رسائل سياسية في الهند بناء على طلب السلطات

حجبت منصّة "إكس" العديد من الرسائل ذات الطابع السياسي في الهند بناء على طلب السلطات، قبيل بدء الانتخابات التشريعية الجمعة.

وأوضحت "إكس" التي يملكها إيلون ماسك أن هذه الرسائل ستحجب عن مستخدمي الإنترنت الهنود حتى نهاية الانتخابات، مع قولها إنها تعارض الأمر.

وأكّدت المنصة في بيان نشرته على حسابها "غلوبل أفيرز" مساء الثلاثاء "امتثالا لطلب (السلطات) حجبنا هذه المنشورات حتى نهاية الفترة الانتخابية".

وأضافت "ومع ذلك، نحن لا نؤيد هذه الإجراءات ونؤكد أن حرية التعبير يجب أن (…) تشمل هذه الرسائل والخطاب السياسي عموما".

وتضمنت الرسائل التي نشرها مسؤولون وأحزاب سياسية ومرشحون، معلومات لم يتم التأكد من صحتها حول الحياة الخاصة لخصومهم، وهو ما يشكل وفق لجنة الانتخابات الهندية، انتهاكا للقواعد المعمول بها.

ويفترض أن يلتقي الملياردير ماسك رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الهند قريبا للبحث في مشاريع استثمارية كبرى في البلاد.

تبدأ الانتخابات التشريعية في الهند الجمعة وتستمر 6 أسابيع، فيما يعتبر مودي الأوفر حظا للبقاء في السلطة.

وفي المجموع، سيُدعى 970 مليون هندي إلى انتخاب الأعضاء الـ543 في البرلمان.

واختير تاريخ 19 أبريل/نيسان للمرحلة الأولى من عملية التصويت التي ستمتدّ لأسابيع عدّة، على أن تكون المرحلة النهائية في الأول من يونيو/حزيران.

وستفرز الأصوات في كل أنحاء البلاد في الرابع من يونيو/حزيران. وعادة ما تعلن النتائج في اليوم ذاته.