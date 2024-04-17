‫شاومي تطلق هاتفها الذكي ريدمي تيربو 3 الجديد

أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي "ريدمي تيربو 3" (Redmi Turbo 3) الجديد، الذي يتمتع بحماية ضد الماء والغبار وفقا لفئة الحماية "آي بي 64" (IP64).

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي "ريدمي تيربو 3" (Redmi Turbo 3) الجديد يأتي بشاشة "أموليد" (AMOLED) قياس 6.67 بوصات وبدقة وضوح 1.5K، في حين تبلغ شدة السطوع 2400 قنديلة/م2، أما معدل تحديث الصورة، فيبلغ 120 هرتز.

وينبض بداخل الهاتف المعالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 أو 16 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.

ويشتمل الهاتف الذكي "ريدمي تيربو 3" الجديد على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 50 ميغابيكسلا، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة وضوح 20 ميغابيكسلا.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام التشغيل "هايبر أو أس" (HyperOS)، الذي يقوم على أساس غوغل Android 14، كما أنه مزود ببطارية سعة 5000 مللي أمبير/ساعة، وبوحدة أشعة تحت حمراء تتيح إمكانية التحكم في أجهزة التلفاز ومكيف الهواء.

ويتوفر الهاتف الذكي "ريدمي تيربو 3" الجديد بـ3 ألوان، هي: الأسود والأخضر والتيتانيوم، بالإضافة إلى الإصدار الخاص "هاري بوتر".