‫سوني تطلق سماعة الرأس يو إل تي وير اللاسلكية

أطلقت شركة سوني سماعة الرأس اللاسلكية "يو إل تي وير" (ULT Wear) الجديدة، التي تمتاز بصوت جهير قوي.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سماعة الرأس من نوع "أوفر-إير" (Over-Ear) تتيح إمكانية التبديل بين وضعي "يو إل تي" (ULT): أحدهما مخصص للصوت الجهير العميق والآخر مخصص للصوت الجهير القوي، ولتفعيل هذين الوضعين يجب الضغط على الزر "يو إل تي" (ULT) الكبير.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مشغلات ديناميكية قياس 40 ميلمترا ومعالج سوني V1، والذي يتم الاعتماد عليه في سماعة سوني (WH-1000XM5) الفاخرة.

وإلى جانب صوت الجهير القوي، تمتاز سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بالعديد من المزايا مثل وظيفة إلغاء الضوضاء النشط "إيه إن سي" (ANC) بما في ذلك وضع الشفافية وتقنية البلوتوث متعددة النقاط، والتي تسمح بإنشاء اتصال بجهازين في الوقت نفسه.

وتدعم سماعة الرأس اللاسلكية "يو إل تي وير" الجديدة وظائف الاقتران السريع غوغل Fast Pair ومايكروسوفت Swift Pair للاتصال بأجهزة أندرويد وحواسيب ويندوز بلمسة واحدة.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 30 ساعة مع تفعيل وظيفة إلغاء الضوضاء النشط، وعند تعطيل هذه الوظيفة، فإن فترة تشغيل البطارية تصل إلى 50 ساعة.

ويبلغ وزن سماعة الرأس اللاسلكية "يو إل تي وير" الجديدة 255 غراما مع وسادات أذن ناعمة لتوفير راحة الارتداء خلال جلسات الاستماع الطويلة.