إيلون ماسك يخطط لفرض رسوم على مستخدمي إكس الجدد للنشر على المنصة

يخطط إيلون ماسك لفرض رسوم رمزية على مستخدمي إكس الجدد للسماح لهم بالنشر على المنصة، وذلك للحد من مشكلة البرمجيات الآلية (البوتات).

في رده على أحد الحسابات على المنصة الذي نشر عن التغييرات على موقع إكس، قال ماسك إن فرض رسوم رمزية على الحسابات الجديدة هو "الطريقة الوحيدة" لوقف "هجمات البوتات"، وذكر ماسك: "يمكن للذكاء الاصطناعي الحالي (ومزارع المتصيدين) اجتياز اختبار (هل أنت روبوت) بسهولة"، في إشارة إلى الأدوات الحالية مثل اختبار "كابتشا" (CAPTCHA).

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.

Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease.

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024