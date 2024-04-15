كيف تحفظ مكان سيارتك المركونة وتجدها من خلال خرائط غوغل؟

سبق لنا جميعا أن ركنّا السيارة في أحد الشوارع أو في مصف انتظار ضخم، ثم واجهنا صعوبة في تذكر مكانها بعد عدة ساعات.

ولكن ليس عليك أن تتجول في المكان محاولا تذكر أين ركنتها، لأنك بسهولة قد تستخدم خرائط غوغل وتحفظ مكان السيارة لتعود إليها بعد ذلك في أي وقت.

هناك احتمال لا بأس به أنك تستخدم خرائط غوغل فعلا في أثناء القيادة والذهاب إلى أماكن لا تعرفها، لكنك قد لا تعرف بوجود هذه الميزة المهمة والمفيدة داخل التطبيق.

كيف تحفظ مكان سيارتك؟

بمجرد أن تصل إلى وجهتك، وتركن السيارة، افتح تطبيق خرائط غوغل على هاتف آيفون أو أندرويد، ثم اضغط على أيقونة النقطة الزرقاء الخاصة بالموقع، واختر منها "حفظ مكان الركن" (Save parking). وسيُحفظ مكان ركن سيارتك في تطبيق خرائط غوغل حتى تحذفه بنفسك.

وبعد الانتهاء من مشوارك، وبدء رحلة العودة إلى السيارة، ستحتاج إلى إعادة فتح التطبيق على هاتفك والبحث على الخريطة عن أيقونة رمادية صغيرة مكتوب بجانبها "لقد ركنت سيارتك هنا". بمجرد العثور على المكان المحدد، يمكنك السير نحوه، أو الضغط على الأيقونة واختيار "الاتجاهات" لاستخدام نظام الملاحة في التطبيق لتحصل على الاتجاهات خطوة بخطوة نحو سيارتك مباشرة.