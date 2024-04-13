بسعر منافس وشاشة قابلة للطي..هاتف نوبيا الجديد يخطف الأنظار

أعلنت شركة زد تي إيه (ZTE) المالكة للعلامة التجارية نوبيا (Nubia) بطرح هاتفها الجديد نوبيا فلب 5جي (Nubia Flip 5G) الذي حصل على تصميم وميزات تجعله أحد أبرز الهواتف القابلة للطي.

ويأتي الهاتف بهيكل قابل للطي وزنه 214 غ، وأبعاده (170x76x7.3) ملم وهو مفتوح، و(88x76x15.5) ملم وهو مطوي.

وحصل نوبيا فلب 5جي على شاشة أساسية مرنة بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2790×1188) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 439 شمعة/م تقريبا، وزوّد بشاشة خارجية بمقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466×466) بيكسل.

يعمل الهاتف بنظام آندرويد 13 قابل للتحديث، ومعالج كوالكوم سنابدراغون 7 جين، ومعالج رسوميات آدرينو 644 (Adreno 644)، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وحصل الهاتف على تقنية الشريحة الإلكترونية (eSIM) للاتصال بالشبكات الخلوية، وجهّز بمنفذ يو أس بي تايب- سي (USB Type-C)، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4310 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

وأعلنت شركة نوبيا عزمها إتاحة هاتفها الجديد القابل للطي في الأسواق العالمية، وسيكون الهاتف متاحًا في عدة دول عربية في المرحلة الأولى للإطلاق.

وستطرح الشركة نوبيا فلب 5جي في مصر والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية شهر أبريل الجاري.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح الشركة أيضًا هاتفها في الولايات المتحدة وفيتنام وماليزيا ونيوزلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا وباكستان، دون إشارة إلى طرح الهاتف في دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

وكانت شركة نوبيا قد أعلنت عن هاتف نوبيا فلب 5جي في مؤتمر أم دبليو سي 2024 MWC 2024 نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، وقدمته للجمهور على أنه هاتف قابل للطي بسعر تنافسي أقل من المنتجات المنافسة المتاحة في السوق.

ويتميز هاتف نوبيا فلب 5جي بسعره التنافسي الذي يقل عن سعر المنتجات المنافسة مثل غالاكسي زد فلب 5 (Galaxy Z Flip 5) من سامسونج أوموتو رازر (Moto Razr) من موتورولا، إذ يبدأ سعره من 500 دولارٍ أمريكي تقريبا.