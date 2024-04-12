بالدرز غيت 3″ تفوز بالعدد الأكبر من جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو

فازت لعبة "بالدرز غيت 3" (Baldur’s Gate 3) التي تستند إلى عالم "دانجنز أند دراغنز" بمجموعة مكافآت خلال احتفال توزيع جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو الذي أقيم الخميس في لندن، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنحت جائزة لعبة العام لهذه اللعبة التي تدور أحداثها في مملكة خيالية يسكنها سحرة وجنّ وبرابرة وشخصيات أخرى وتشكل أحدث نسخة من سلسلة الأستوديو البلجيكي "لاريان ستوديوز".

ونالت "بالدرز غيت 3" أيضا جائزة "إي إي بلايرز تشويس أوارد" التي يمنحها الجمهور، بالإضافة إلى جوائز "بافتا" في فئات الموسيقى والسرد والأداء، ليصبح مجموع المكافآت التي نالتها خلال الاحتفال 5.

وسبق للعبة الخيالية التي تشكل جزءا من سلسلة ألعاب شعبية يعود تاريخها إلى أواخر تسعينيات القرن الـ20، أن فازت بالجائزة الكبرى في احتفال "غايم أواردز" خلال ديسمبر/كانون الأول 2023 في لوس أنجلوس.

وحققت "بالدرز غيت 3″ نجاحا تجاريا كبيرا منذ طرحها في أغسطس/آب، إذ بيعت أكثر من 10 ملايين نسخة على أجهزة الحاسوب و"بلاي ستايشن 5" و"إكس بوكس سيريز"، بحسب "لاريان ستوديوز".

ومن بين الألعاب الفائزة الأخرى في احتفال "بافتا" "ذا ليجند أوف زيلدا: تيرز أوف ذا كينغدوم" التي نالت جائزة في فئة الإنجاز الفني.

كذلك، فازت لعبة "سوبر ماريو براذرز ووندر" بجائزتي "بافتا" لألعاب الفيديو العائلية وللعب الجماعي.

ونالت "ألان وايك 2″ الخاصة بـ"بلاي ستايشن 5" جائزتي "بافتا"، في حين فاز الممثل ناديجي جيتر بجائزة لتجسيده الدور الرئيسي لمايلز موراليس في لعبة "مارفلز سبايدر مان 2".