ميزات جديدة لنظام ويندوز تستخدم الذكاء الاصطناعي

تستعد مايكروسوفت للكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي جديدة تمامًا لاستخدامها على أجهزة الحاسب الشخصي وفي الخدمات السحابية خلال مؤتمرها السنوي "بيلد" (Build) في شهر مايو/أيار المقبل، وفقا لموقع "سي إن بي سي".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أشار ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، إلى أن عام 2024 سيكون العام الذي "سيصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءًا من كل جهاز حاسب شخصي بالدرجة الأولى"، ويعكس برنامج مؤتمر مايكروسوفت المقبل هذا الهدف.

وسجلت مايكروسوفت نموا ملحوظا في الإيرادات من العملاء الذين يستخدمون نماذج الذكاء الاصطناعي في منصتها السحابية "آزور" (Azure)، وتسعى الشركة إلى الحفاظ على هذا التوجه عبر طرح ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي للمطورين.

كما ستتطرق الشركة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تتيح للمستخدمين تفاعلا أعمق مع حياتهم الرقمية على نظام التشغيل ويندوز، وفقًا لقائمة فعاليات المؤتمر التي نشرتها الشركة.

وسيتمكن المطورون من دمج هذه الميزات في تطبيقات ويندوز. وكجزء من تلك الإستراتيجية، طرحت مايكروسوفت في مارس/آذار الماضي أجهزة حواسيبها "سيرفيس" (Surface) التي تتضمن زرا مخصصا للوصول السريع لروبوت المحادثة " كوبيلوت" الخاص بالشركة.

وسيعتلي مصطفى سليمان، الرئيس الجديد لقسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، المنصة إلى جانب ناديلا وغيره من كبار المديرين التنفيذيين في الشركة خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر في سياتل.

وكان قد انضم سليمان لمايكروسوفت الشهر الماضي قادما من شركة "إنفليكشن إيه آي" (Inflection AI) الناشئة، وهو أحد مؤسسي شركة "ديب مايند" (DeepMind)، وهي الشركة الناشئة التي استحوذت عليها غوغل في عام 2014.