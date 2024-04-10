معايير مهمة لشراء سوار اللياقة البدنية المناسب

مع كثرة المعروض من موديلات سوار اللياقة البدنية يقع المستخدم في حيرة من أمره. وفيما يلي يقدم خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني بعض المعايير المهمة، التي من شأنها المساعدة في شراء الموديل المناسب.

غرض الاستخدام

في البداية أوضح الخبراء الألمان أن نوع سوار اللياقة البدنية المناسب يتحدد بحسب غرض الاستخدام والهدف من ممارسة الرياضة، حيث ينبغي تحديد ما إذا كان الهدف من سوار اللياقة البدنية مجرد زيادة الحركة خلال اليوم أو خفض الوزن أو رفع معدلات الأداء الرياضي.

ومن الوظائف الأساسية التي يقدمها سوار اللياقة البدنية عداد الخطوات وقياس الارتفاع، وهي قياسات مهمة لمن يريد دمج الحركة خلال يومه عن طريق المشي بدلا من ركوب السيارة أو صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد.

وهنا تظهر فائدة وظيفة قياس الارتفاع، التي تدعمها العديد من الموديلات، حيث يتم قياس الارتفاع من خلال حساب عدد الأدوار التي تم صعودها.

ويعد مستشعر "جي بي إس" من التجهيزات المهمة بأساور اللياقة البدنية. وتتمثل فائدة المستشعر الخاص بالنظام العالمي لتحديد الموقع "جي بي إس" في إمداد الرياضيين، الذين يقطعون مسافات كبيرة في الجري أو ركوب الدراجة ببيانات مهمة عن المسافة والوقت والسرعة.

وتستهلك هذه الوظيفة المزيد من تيار البطارية، لذا ينبغي إيقاف تفعيلها بمجرد عدم الحاجة إليها.

وتعد وظيفة قياس معدل ضربات القلب من الوظائف المهمة لمن يرغبون في عدم تجاوز الحد المسموح به من الإجهاد البدني أو حتى لمن يرغب في زيادة الأداء خلال التمرين بطريقة واعية ومضبوطة، على سبيل المثال من خلال تحديد نطاق نبض لا يتم تجاوزه أو خفضه، وإلا فإن سوار اللياقة سيلفت الانتباه عن طريق الاهتزاز على سبيل المثال.

ويعتبر عداد السعرات الحرارية من أفضل الوظائف التي تقدمها مثل هذه الأجهزة للراغبين في فقدان الوزن، والتي تقوم بحساب معدل استهلاك السعرات الحرارية.

بيئة الاستخدام

وتحدد بيئة الاستخدام أيضا نوعية السوار، حيث يتعين على مستخدمي السوار في الهواء الطلق الحرص على الأنواع المزودة بشاشات قوية تناسب الاستخدام تحت أشعة الشمس، وتسهل قراءتها عن طريق التكيف مع البيئة بمساعدة مستشعر السطوع.

وينصح الخبراء بوجه عام بشراء الأجهزة المقاومة للماء، وذلك للحماية من رذاذ الماء أثناء التمرين أو العرق وماء المطر. وعند الرغبة في استخدام السوار في السباحة أو الغوص، فينبغي اختيار موديل يمتاز بمقاومة ضغط الماء.

التوافق مع الهاتف الذكي

وأشار الخبراء الألمان إلى أهمية التحقق مما إذا كان السوار الرياضي المرغوب يتوافق مع الهاتف الذكي، نظرا لأن معيار البلوتوث منخفض الطاقة (Bluetooth Low Energy)، المستعمل لنقل البيانات لا يدعمه الكثير من موديلات الهواتف الذكية.