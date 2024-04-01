مايكروسوفت تفصل بين أوفيس وتيمز عالميا وسط تحقيق في ممارسات احتكارية

قالت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت -اليوم الاثنين- إنها ستفصل عمليات البيع عالميا بين برنامج الدردشة والفيديو "تيمز" وباقة أوفيس، وذلك بعد 6 أشهر من الفصل بينهما في أوروبا، في محاولة لتجنب غرامة محتملة تتعلق بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقا في ربط مايكروسوفت بين أوفيس وتيمز منذ شكوى تلقتها عام 2020 من التطبيق المنافس "سلاك" المملوك لشركة سيلز فورس، الذي يقدم أيضا خدمات المراسلة المتعلقة بأماكن العمل.

وحل تيمز، الذي أُضيف مجانا إلى "أوفيس 365" عام 2017، محل سكايب في التواصل داخل مساحات العمل وزادت شعبيته خلال فترة الجائحة.

ويقول منافسون إن دمج المنتجين معا يمنح مايكروسوفت ميزة تنافسية غير عادلة. وفصلت الشركة بين المنتجين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا يوم 31 أغسطس/آب الماضي.

وقد تتعرض مايكروسوفت، التي واجهت غرامات تتعلق بممارسات احتكارية في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في العقد الماضي نتيجة ربط أو تجميع منتجين أو أكثر معا، لغرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية عالميا إذا أُدينت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.