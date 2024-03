غوغل تطرد موظفها الذي احتج على مساعدة الشركة لإسرائيل في مؤتمرها السنوي

طردت شركة غوغل موظفا اعترض علنا على عمل الشركة لصالح الجيش الإسرائيلي. خلال عرض تقديمي قدمه أحد المسؤولين التنفيذيين في فرع غوغل في إسرائيل يوم الاثنين، حيث وقف مهندس غوغل السابق وصرخ قائلا "أنا أرفض بناء تكنولوجيا تدعم الإبادة الجماعية أو المراقبة".

وأكدت غوغل عملية الطرد، التي أبلغ عنها موقع "سي إن بي سي" (CNBC) لأول مرة، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موقع ذي فيرج (The Verge).

وقال المتحدث باسم غوغل بيلي تومسون في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام أحد الموظفين بتعطيل زميل في العمل كان يقدم عرضا تقديميا، مما أدى إلى التدخل في حدث رسمي ترعاه الشركة" وأضاف "هذا السلوك ليس مقبولا، بغض النظر عن المشكلة، وتم إنهاء خدمة الموظف بسبب انتهاك سياساتنا".

وقد وقع الحادث في مؤتمر مايند ذي تيك (Mind the Tech)، وهو مؤتمر إسرائيلي سنوي للتكنولوجيا في نيويورك، خلال عرض تقديمي قدمه باراك ريجيف، المدير الإداري لشركة غوغل في إسرائيل.

وكان المهندس يحتج على مشروع نيمبوس (Nimbus)، وهو عقد حكومي إسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار للوصول إلى الخدمات السحابية من غوغل وأمازون.

BREAKING—PRO-PALESTINE @googlecloud ENGINEER DISRUPTS @Google ISRAEL DIRECTOR AT GOOGLE-SPONSORED ISRAELI TECH CONFERENCE IN NYC.

The worker demanded that Google STOP using worker labor to power genocide against Palestinians in Gaza. #NoTechForApartheid pic.twitter.com/t2mqCqFFay

— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) March 4, 2024