النزاع بين آبل وإبيك.. أول اختبار للقواعد الأوروبية بشأن المنصات العملاقة

أكدت المفوضية الأوروبية أمس الخميس أنها طلبت توضيحات من شركة آبل التي اتهمتها شركة "إبيك غيمز" الأميركية الناشرة لألعاب الفيديو بإعاقة المنافسة عبر منعها من تطوير عرض تطبيقات بديلة على هواتف "آيفون"، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت ناطقة باسم المفوضية "لقد طلبنا من شركة آبل توضيحات إضافية عن هذا الموضوع في إطار "قانون الأسواق الرقمية"، في إشارة إلى القواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية التي دخلت حيز التنفيذ الخميس في الاتحاد الأوروبي.

وكجزء من هذه القواعد المتعلقة بالأسواق الرقمية -المعروفة اختصارا بـ"دي إم إيه"- فإن ست شركات من عمالقة قطاع التكنولوجيا في العالم بينها "آبل"، ملزمة بفتح منصاتها للمنافسة. ويرمي القانون إلى حماية ظهور الشركات الناشئة ونموها وتحسين الاختيارات المتاحة للمستخدمين.

ومع ذلك أعلنت شركة "إبيك غيمز" -الناشر الرسمي للعبة "فورتنايت"- الأربعاء أن "آبل" منعتها من تقديم متجر تطبيقات بديل لمتجر الشركة المصنعة لهواتف "آيفون". وقالت "إبيك" إن محاولتها الأولى لعرض متاجرها الخاصة عبر هواتف "آيفون" قوبلت بالرفض، ووصفت "إبيك" ذلك بأنه إجراء انتقامي بسبب انتقاداتها العامة الكثيرة لـ"آبل".

واتهم الرئيس التنفيذي لشركة "إبيك غيمز" تيم سويني المديرين التنفيذيين لـ"آبل" بالقيام بـ"محاولة صارخة لإجبار منافسهم الرئيسي على الخضوع".

وفي معركته الطويلة الأمد ضد "آبل"، بات سويني يعتمد على قانون الأسواق الرقمية.

وقالت مديرة تنفيذية أخرى في "إبيك" إنها "مقتنعة بأن هذا هو بالضبط نوع الإجراءات الذي يجب على قانون الأسواق الرقمية محاولة منعه".

وشددت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية الخميس على أن بروكسل تقيّم أيضا ما إذا كان موقف شركة آبل "لا يثير الشكوك حول امتثالها" لقانونين آخرَين للاتحاد الأوروبي ينطبقان على الشركات العاملة في القطاع الرقمي.

وتكثف "إبيك" في السنوات الأخيرة إجراءاتها القضائية وتتواصل مع السلطات لإجبار "آبل" و"غوغل" على فتح أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة الخاصة بهما "آي أو إس" و"أندرويد" (المثبتة على الغالبية العظمى من الهواتف الذكية) لتنزيل المتاجر للتطبيقات البديلة لتطبيقاتها.

وتسعى الشركة المطورة لألعاب الفيديو أيضا إلى حمل عمالقة التكنولوجيا على وقف فرض عمولة كبيرة على المشتريات التي يجريها المستخدمون (المكافآت، خيارات الألعاب).

وفي الثاني من مارس/آذار الجاري أغلقت آبل حساب مطور "إبيك"، وهو حساب ضروري لإطلاق متجر على أجهزتها.

وقال ناطق باسم آبل في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس: إن "انتهاك إبيك الصارخ لالتزاماتها التعاقدية تجاه آبل دفع الهيئات القضائية إلى القول إن آبل لها الحق في إنهاء أعمال إبيك في أي وقت ووفقا لتقدير آبل وحدها".