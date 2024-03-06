أنثروبك تطلق نسخة ثالثة من روبوت الدردشة كلود.. مع استمرار سباق الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة أنثروبك الناشئة المدعومة من غوغل وأمازون الاثنين عن السلسلة الثالثة من نماذج الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم "كلود" في أحدث جولات المنافسة شبه المتواصلة بوادي السيليكون لإصدار تكنولوجيا أكثر كفاءة، بحسب وكالة رويترز.

وتقول الشركة الناشئة إن "كلود 3 أوبوس" -الإصدار الأكثر تطورا في السلسلة- يتفوق في العديد من الاختبارات القياسية على الطرازين المنافسين شات جي.بي.تي 4.0 الذي طورته شركة أوبن إيه آي وجيمني 1.0 من ابتكار غوغل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي: "هذه رولز رويس نماذج الذكاء الاصطناعي (في إشارة إلى طراز السيارات الفاخر والأفضل أداء)، على الأقل حاليا". وجرت معاينة النماذج المتقدمة الجديدة أو المتوقعة من منافسات أنثروبيك، وبحسب رويترز لم تتمكن من التحقق من هذا الأمر.

وعقب عدد لا يحصى من الإعلانات المنافسة، فضلا عن إصدار سلسلة كلود 2.0 في يوليو/تموز الماضي، تُظهر تلك التطورات كيف تتنافس الشركات في تطوير أداء أدوات الذكاء الاصطناعي بينما لا يزال العملاء يستكشفون السبل الممكنة لاستخدام هذه التكنولوجيا.

وقالت دانييلا أمودي رئيسة شركة أنثروبك: إن العملاء سيختارون السلسلة الجديدة رغم السعر المرتفع "إذا كانوا بحاجة إلى إجراء مهام أكثر تعقيدا من الناحية المعرفية"، مثل التعامل مع التحليل المالي المعقد بدقة.

وأوضحت الشركة أن إصدار أوبوس ضمن السلسلة الثالثة سيكلف 15 دولارا مقابل كل مليون وحدة من البيانات، وستنخفض كلفة النماذج الأقل قدرة خمس مرات على الأقل مقابل التعامل مع القدر نفسه من البيانات.

وعلى جانب آخر، تتقاضى أوبن إيه آي عشرة دولارات لكل مليون وحدة بيانات يتعامل معها نموذج "جي بي تي 4 تربو" الخاص بها. وقالت أنثروبيك أيضا إن "كلود 3" هي أول سلسلة ذكاء اصطناعي "متعددة الوسائط" تطلقها. وهذا يعني -مثل بعض النماذج المنافسة الأخرى- أن النموذج يمكنه الاستجابة للاستعلامات النصية والصور، فعلى سبيل المثال تحليل صورة أو جدول.

وبإمكان هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي "التوليدي" الذي كان لتطبيق "شات جي بي تي" الفضل في انتشاره؛ إنشاء محتوى جديد عند الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي إن "كلود 3" سيقوم بفحص الصور ولكن لن ينتجها، لأننا "شهدنا طلبا أقل بكثير من جانب المؤسسات عليها".

وأوقفت غوغل الشهر الماضي مؤقتا خاصية إنشاء الصور في روبوت الدردشة جيمني بعد أن أخطأت في متطلبات التنوع، مثل عدم الدقة في تصوير الجنود النازيين في الأربعينيات على أنهم من خلفيات عرقية مختلفة بدلا من كونهم من أصحاب البشرة البيضاء.

وقالت أنثروبك إن سلسلة "كلود 3" ستكون متاحة عبر منصات أمازون وغوغل السحابية، وأضافت أنها ستتيح أيضا إمكان الوصول إليها مباشرة في 159 دولة.