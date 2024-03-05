آبل تطلق ماك بوك آير بشريحة إم 3 لدعم الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة آبل النقاب عن أحدث تحديث لجهاز الحاسوب المحمول ماك بوك آير والذي يأتي مزودا بأحدث شرائح آبل سيلكون إم 3.

وقالت آبل إن أجهزة الحاسوب المحمولة الجديدة ستكون بقياس 13 و15 بوصة، "وهي أسرع بما يصل إلى 60%" من جهاز ماك بوك آيز إم 1، وستكون متوفرة في الأسواق يوم الجمعة 8 مارس/آذار الجاري.

ويبدأ سعر الطراز مقاس 13 بوصة من 1099 دولارا، أما سعر الطراز مقاس 15 بوصة فيبدأ من 1299 دولارا.

وبالإضافة إلى شريحة إم 3، يتميز أحدث أجهزة الحاسوب المحمولة من آبل أيضا بشاشة لكويد ريتنا وواي فاي 6 إيه وذاكرة وصول عشوائي (رام) سعة 8 غيغابايتات وشحن ماغسيف ولوحة مفاتيح ماجيك كيبورد، مع تاتش آي دي ومنفذَي ثندر بولت، وعمر بطاريته يصل إلى 18 ساعة.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الجهاز الجديد هو الأول من سلسلة حواسيب ماك بوك آير الذي يمكنه دعم ما يصل إلى شاشتين خارجيتين، ولكن المشكلة أنه يجب إغلاق غطاء الحاسوب المحمول.

ويمتلك ماك بوك آير الجديد هيكلا خارجيا متينا مصنوعا من الألمنيوم، ويأتي بأربعة خيارات لونية هي: لون سماء الليل المتميز بغلاف مؤكسد السـطح مبتكر للتقليل من آثار بصمات الأصابع، ولون ضوء النجوم، واللون الرمادي الفلكي، واللون الفضي.

وأضافت شركة آبل أن جهاز ماك بوك آير الذي يعمل بنظام بشريحة إم 3 يتضمن محركا عصبيا مكونا من 16 نواة، والذي تروج له شركة التكنولوجيا العملاقة، مما يجعل أجهزة الحاسوب المحمولة محسنة لتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي داخليا، بما في ذلك تشغيل نماذج اللغات الكبيرة (إل إل إم إس) التي يمكنها تلخيص المحتوى وتشغيل نماذج الانتشار لتوليد الصور.

وبالإضافة إلى سرعة أداء الجهاز، فإنه يدعم الحلول السحابية، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل تطبيقات الإنتاج والإبداع التي تستخدم قوة الذكاء الاصطناعي، مثل مايكروسوفت كوبايلوت لنظام مايكروسوفت 365 وكانفا وأدوبي فاير فلاي.

وقال غريغ جوسويك نائب رئيس آبل لشؤون التسويق العالمي: "يعد جهاز ماك بوك آير الجديد بمنزلة الحاسوب المحمول الأشهر والأحب للعملاء، وارتقى اليوم الجهاز إلى مستوى أفضل مع شريحة إم 3 والإمكانيات الجديدة".