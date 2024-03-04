هل تلغي آبل حدث الربيع مرة أخرى؟

لدى شركة آبل الكثير من الإصدارات المخطط لها في فصل الربيع، وفقا للشائعات، ولكن قد لا تطلق العديد منها، وفقا لما ذكره مارك غورمان في نشرة باور أون الإخبارية لبلومبيرغ اليوم.

ليس من الغريب أن تلغي شركة آبل حدثا في فصل الربيع، فلم يكن هناك حدث في ربيع العام الماضي، وقد ألغته عدة مرات في السنوات الماضية أيضا. ومع ذلك، فإن الأمر مفاجئ بعض الشيء، نظرا للعدد الكبير من الأجهزة التي جرى الحديث عنها مؤخرا والتي من المتوقع أن تطلقها الشركة هذا العام.

ومن أهم هذه الأجهزة جهاز آيباد برو المتجدد المزود بشاشة أوليد وشريحة إم3، حيث لم يتغير تصميم الأجهزة اللوحية المتطورة من آبل منذ تحديثها في عام 2018، عندما اتخذت التصميم المسطح الذي ظهر أيضا في تصاميم هواتف الشركة وأجهزة الحاسوب المحمولة وحتى آي ماك.

ومن المتوقع أيضا أن تقوم الشركة بتحديث جهاز آيباد آير، حيث تقدم إصدارا جديدا مقاس 12.9 بوصة إلى جانب الطراز المعتاد مقاس 10.9 بوصات. وسيكون كلاهما أول جهاز آيباد جديد منذ عام 2022.

وكانت الشائعات تتنبأ بقلم آبل بنسل الجديد أيضا، رغم عدم وجود الكثير من المعلومات عن مميزاته، فمن الممكن أن تكون هناك أطراف مغناطيسية جديدة قابلة للتبديل تعمل على تغيير خصائصها لأنواع مختلفة من الفن، وقد تحتوي أيضا على خاصية فايند ماي المدمجة.

وتشمل الملحقات الأخرى التي قُدمت من قبل غورمان وآخرين لوحة مفاتيح ماجيك كيبورد المعاد تصميمها لجهاز آيباد برو والتي ستغلف بالألمنيوم وتضفي على جهاز آيباد الفاخر المزيد من الأناقة.

وربطت الشائعات فصل الربيع باعتباره نافذة إصدار لأجهزة ماك بوك آير مقاس 13 و15 بوصة المجهزة بشريحة إم 3 أيضا.

وإذا لم تغير شركة آبل سوى القليل فيما يتعلق بجهاز آيباد برو باستثناء الشاشة، فليس هناك الكثير مما يثير الحماس من الناحية الوظيفية أيضا. ويبقى أيضا أن نرى مدى حجم النجاح الذي سيحققه جهاز آيباد آير الأكبر حجما للعملاء. وهذا من شأنه أن يجعل الحدث الكبير القادم لشركة آبل هو المؤتمر العالمي للمطورين، والذي يعقد عادة في شهر يونيو/آذار.

هناك نتوقع الكثير من التغييرات. وكما كتب غورمان، تستعد الشركة للكشف عن ثمار جهودها الهائلة للحاق بركب الجميع في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وهذا أيضا هو المكان الذي تستعرض فيه شركة آبل ما تفعله لتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بها، لذا توقع الكثير من التحديثات هناك خاصة بالنسبة لنظام التشغيل أي أو إس 18، والذي قال غورمان: سيكون أهم برنامج لإعادة تنظيم جهاز آيفون على الإطلاق.