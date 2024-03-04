مواصفات هاتف شاومي 14 الفاخر

أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي 14 الفاخر الجديد، والذي يمتاز بشاشة مسطحة وإطار من الألمنيوم، بالإضافة إلى شاشات القفل القابلة للتخصيص على الشاشة النشطة بشكل دائم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقامت شركة شاومي بتزويد هاتفها 14 الجديد بتجهيزات كاميرا احترافية مع عدسة مقربة لا تتوافر في هواتف غوغل أو آبل إلا نظير كلفة إضافية. ويضم نظام الكاميرا في الهاتف الذكي 14 الجديد نفس العدسات المستخدمة في الإصدار برو 13.

ويقوم تطبيق المعرض بقص الأشخاص أو الحيوانات الأليفة من الصورة تلقائيا بمجرد النقر على الصورة كي تُستعمل في تطبيقات التراسل الفوري، فضلا عن الإشعارات المنبثقة الجديدة، والتي تظهر باللون الأسود حول كاميرا السيلفي.

ويتوفر الهاتف 14 الجديد بذاكرة سعتها 256 غيغابايتا، مع وظيفة شحن أسرع بقدرة 90 بدلا من 67 واتا، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية بسعة 4610 ملي أمبير/ساعة.

شاشة إل تي بي أو أومليد

ويمتاز هاتف شاومي 14 الجديد بشاشة إل تي بي أو أومليد قياس 6.3 بوصات وبدقة وضوح 1200X 2670 بيكسل، بينما تصل درجة السطوع القصوى إلى 3000 نيت، ولكن درجة السطوع التقليدية أثناء التشغيل تبلغ 1000 نيت.

ويبدو مقطع كاميرا السيلفي كبيرا نسبيا بالنسبة لهاتف أندرويد الفاخر، وكذلك حواف الشاشة. وقد قامت الشركة الصينية بدمج مستشعر بصمة الإصبع بشكل منخفض، بحيث يضطر المستخدم إلى تمديد إصبع الإبهام قليلا.

وفيما يتعلق بالمكونات الصلبة "الهاردوير"، فإن هاتف شاومي 14 يمكنه منافسة الموديلات الفاخرة الأخرى أو حتى التفوق عليها؛ نظرا لأنه يتضمن أحدث معالج كوالكوم وهو سنابدراغون 8 الجيل 3، وشاشة بمعدل تحديث صورة ديناميكي من 1 إلى 120 هرتزا وذاكرة يو إف إس 4.0 سريعة، بالإضافة إلى ميزة مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية آي بي 68.

البطارية

بالإضافة إلى تفوق هاتف شاومي 14 على الموديلات المنافسة الأخرى فيما يتعلق بالبطارية؛ حيث أكدت الشركة الصينية أنه يمكن إعادة شحن البطارية فارغة الشحنة تماما في غضون 31 دقيقة، وتُشحن البطارية عبر الكابل بقدرة 90 واتا.

وتعادل هذه القدرة أضعاف قدرة الشحن في الموديلات المنافسة مثل سامسونغ إس24 بقدرة شحن 25 واتا أو غوغل بكسل 8 بقدرة 27 واتا أو آبل آيفون 15 بقدرة 20 واتا، علاوة على أن هاتف شاومي 14 يتيح إمكانية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واتا، وهو بذلك يتفوق بكثير على جميع الموديلات المنافسة في موضوع الشحن سواء أكان لاسلكيا أم بواسطة الكابل.

وأكدت الشركة الصينية أنها اعتمدت في كاميرات الهاتف 14 الجديد على عدسات مستمدة من الإصدار 13 برو الفاخر، ويتضمن جهاز شاومي ثلاث عدسات بدقة 50 ميغابيكسلا: كاميرا رئيسية مدعومة بعدسة واسعة الزاوية للغاية وعدسة مقربة 3x.

وظائف الذكاء الاصطناعي

ويمكن لكاميرا هاتف شاومي 14 منافسة الموديلات الفاخرة الأخرى، حتى عندما يتعلق الأمر بوظائف الذكاء الاصطناعي، حيث قدمت الشركة الصينية منذ فترة طويلة بعض وظائف تحرير الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي مثل إزالة الأشخاص أو الأشياء من الصور.

وعلى الرغم من إعلان شركة شاومي عن إطلاق وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي لكاميرا الهاتف 14 الجديد مثل إنشاء خلفية مناسبة لصور البورتريه، وكذلك وظيفة الترجمة المباشرة مثل هواتف سامسونغ وغوغل، فإن الشركة الصينية لم تحدد موعد إطلاق مثل هذه الوظائف.

ولا يزال نظام التشغيل هايبر أو إس يزخر بالعديد من التطبيقات المثبتة مسبقا، والتي تزعج المستخدم كثيرا عند تجاهل الإشعارات التي تدفع المستخدم إلى استعمال تطبيقات شاومي المقلدة من التطبيقات الشهيرة مثل يوتيوب أو تيك توك.

وتمكنت الشركة الصينية من تقليص حجم نظام التشغيل إلى 8 غيغابايتات، بعدما كانت الموديلات السابقة تأتي بنظام تشغيل بحجم 15 غيغابايتا عند التسليم للعميل، وبالتالي تتوافر مساحة أكبر للمستخدم لتثبيت التطبيقات المرغوبة أو تخزين الصور ومقاطع الفيديو.

دعم البرامج

وتظهر الشركة الصينية بمظهر مخيب للآمال بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بدعم البرامج لفترة طويلة، حيث أعلنت شركة شاومي عن دعم تحديثات آندرويد لهاتف 14 الجديد لمدة 4 سنوات وتحديثات الأمان لمدة 5 سنوات. وبالتالي فإنها أقل بكثير من فترة 7 سنوات المقدمة من شركتي غوغل وسامسونغ لهواتفهما الرائدة.