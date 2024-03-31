منعا للهلوسات.. "أوبن إيه آي" تطلق ميزة انتظرها طويلا مستخدمو "شات جي بي تي"

أعلنت شركة أوبن إيه آي أن برنامج الدردشة "شات جي بي تي" سيعرض المصادر التي يعتمد عليها في المعلومات التي يولدها عندما يتصفح الإنترنت، بحسب موقع زدنت (zdnet).

وقالت الشركة -عبر حسابها الرسمي في منصة إكس- في منشور إن ذلك التغيير "يوفر المزيد من السياق للإجابات، ويسهل على المستخدمين اكتشاف المحتوى من الناشرين والمبدعين".

We’re making links more prominent when ChatGPT browses the internet. This gives more context to its responses and makes it easier for users to discover content from publishers and creators. Browse is available in ChatGPT Plus, Team and Enterprise. pic.twitter.com/1ChlZvVMUy — OpenAI (@OpenAI) March 29, 2024

ومن الجدير بالذكر أن ميزة التصفح متاحة فقط حاليا في الإصدارات المدفوعة من "شات جي بي تي" التي تشمل بلس (Plus) وإنتربرايز (Enterprise).

وستكون الميزة الجديدة موضع ترحيب، إذ تجعل المعلومات المولدة ذات مصداقية أعلى وأقل احتمالا أن تكون "هلوسات" من اختلاق الروبوت نفسه دون أي يكون لها أي سند أو مرجع حقيقي، إذ سيتمكن المستخدمون من اتباع الروابط بأنفسهم، والاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن الموضوعات التي يبحثون عنها.

ويعرض مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" التابع لشركة مايكروسوفت مصادر المعلومات الذي يذكرها في إجاباته لكافة المستخدمين، سواء أصحاب الحسابات العادية أو المشتركين في "كوبايلوت برو" (Copilot Pro). علمًا بأنه يعتمد أيضا على نماذج اللغة لشركة "أوبن إيه آي" مثل "جي بي تي- 4".

ويعرض مساعد الذكاء الاصطناعي "جيميني" من غوغل المصادر التي يعتمد عليها، ويشير إليها عبر روابط تظهر نهاية الإجابات، لمساعدة المستخدمين في التحقق من المعلومات.

ويواجه مستخدمو أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مشكلات مع تلك الأدوات التي عادة ما تختلق معلومات، أو تقدم معلومات منقوصة أو غير دقيقة ردا على المطالبات المختلفة.