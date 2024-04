منعا للهلوسات.. "أوبن إيه آي" تطلق ميزة انتظرها طويلا مستخدمو "شات جي بي تي"

أعلنت شركة أوبن إيه آي أن برنامج الدردشة "شات جي بي تي" سيعرض المصادر التي يعتمد عليها في المعلومات التي يولدها عندما يتصفح الإنترنت، بحسب موقع زدنت (zdnet).

وقالت الشركة -عبر حسابها الرسمي في منصة إكس- في منشور إن ذلك التغيير "يوفر المزيد من السياق للإجابات، ويسهل على المستخدمين اكتشاف المحتوى من الناشرين والمبدعين".

We’re making links more prominent when ChatGPT browses the internet. This gives more context to its responses and makes it easier for users to discover content from publishers and creators. Browse is available in ChatGPT Plus, Team and Enterprise. pic.twitter.com/1ChlZvVMUy

— OpenAI (@OpenAI) March 29, 2024