مؤتمر "ليب 2024" التقني ينطلق في الرياض

تشارك 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، إضافة إلى 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة؛ في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 2024" الذي ينطلق غدا الاثنين في الرياض.

وسيقام مؤتمر ليب 2024 تحت شعار "آفاق جديدة" في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس/آذار لعام 2024، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف.

ويضم المؤتمر في نسخته هذا العام منصة "ديب فيست" التي تعود مجددا بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى جانب عدد من المنصات والمسارح المتخصصة التي تقدم الدورات التدريبية وجلسات الابتكار، بمشاركة مجموعة من الشركات الناشئة وأبرز الشركات التقنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم.

وبمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء، يسلط "ليب 24" الضوء على التقنية والذكاء الاصطناعي والاستدامة والألعاب والفضاء والأمن السيبراني والتوائم الرقمية.

ومن أهم المتحدثن في المؤتمر نائب رئيس الأمم المتحدة والممثلة السابقة العليا لشؤون نزع السلاح أنجيلا كين، والمستشارة السابقة لأخلاقيات وثقافة الذكاء الاصطناعي لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي إليزابيث آدامز، والشريك المؤسس لشركة بايغوس ديفيا جوكولناث.

ومن ضمن المتحدثين مارتن فيليج الشريك المؤسس لشركة بولت، وبيكا لوندمارك الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوكيا، وبورجي إيكهولم الرئيس التنفيذي ورئيس شركة إريكسون، وأرفيند كريشنا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم.

وتطور مؤتمر ليب عبر أعوامه، إذ زادت الاستثمارات من 6.4 مليارات دولار في الدورة الأولى إلى أكثر من 9 مليارات دولار في الدورة الثانية، كما ارتفع عدد الحضور من 100 ألف زائر في الدورة الأولى إلى أكثر من 172 ألفا في النسخة الثانية، هذا إلى جانب مساحة المؤتمر التي توسعت عبر الأعوام من 44250 مترا مربعا في الدورة الأولى لتتجاوز 138 ألف متر مربع في الدورة الثالثة.

خبراء يجتمعون في ليب 2024

يشارك في هذه الدورة أكثر من 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة لمناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، واستعراض أحدث الابتكارات.

وسيتبادل الخبراء على مدى أيام المؤتمر وجهات النظر والرؤى التي تشكل مستقبل التقنية وريادة الأعمال، وسيعتلي المنصة الرئيسية نخبة من الشخصيات البارزة في الوسط التقني، ومنهم: أرفيند كريشنا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "آي بي إم"، وأنطونيو نيري الرئيس التنفيذي لشركة "هويت باكارد إنتربرايز"، وإريك يوان الرئيس التنفيذي لشركة زوم، وبورجي إيكهولم الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، ومارغريت شرامبوك الوزيرة السابقة للشؤون الرقمية والاقتصادية في النمسا.

كما يشهد حضورا قويا لكبرى الشركات التقنية في العالم مثل: غوغل ومايكروسوفت وأوراكل وديل وسيسكو وأفايا وإس إيه بي وسيرفس ناو وأمازون ويب سيرفسوآي بي أم وعلي بابا وهواوي وإريكسون، وغيرها من الشركات التقنية الرائدة في المنطقة.

أبرز الفعاليات

تضم الدورة الثالثة من مؤتمر ليب العديد من المنصات والمسارح، منها المنصة الرئيسية، ومنصة ديب فيست، بالإضافة إلى عدد من المسارح ومنها: مسرح الاقتصاد الإبداعي، والثورة الصناعية الرابعة، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال الرقمية (كود)، والذكاء الاصطناعي في الإعلام، والتقنيات التعليمية، والتقنيات الصحية، والألعاب.

+10,000 موظف

يعملون 24 ساعة يوميًا

لتجهيز مساحة تتجاوز 138,000 متر مربع استعدادًا لرؤيتكم في أكبر مؤتمر تقني حضورًا بالعالم ليب الاثنين القادم نعمل لأجلكم، ومتشوقين لحضوركم في #ليب24🤍💜 📍| مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)

🗓| من 4 إلى 7 مارس 2024

سجل الآن:… pic.twitter.com/Wmvy79bAeq — LEAP (@LEAPandInnovate) February 29, 2024

أبرز المنصات والمسارح في مؤتمر ليب 2024

المنصة الرئيسية : وتناقش مواضيع ويب 3، وإستراتيجيات الشركات التقنية الكبرى والمليارية، وخصوصية المستخدمين في التقنية.

: وتناقش مواضيع ويب 3، وإستراتيجيات الشركات التقنية الكبرى والمليارية، وخصوصية المستخدمين في التقنية. منصة المستثمرين : وتناقش الفرص الاستثمارية المبتكرة، وتقدم عددا من ورش العمل المتخصصة بمشاركة أهم المستثمرين في العالم، وتتناول المنصة مواضيع عديدة مثل تقاطع التقنية مع السياسات الحكومية والابتكار، وإستراتيجيات التمويل الناجحة وغيرها.

: وتناقش الفرص الاستثمارية المبتكرة، وتقدم عددا من ورش العمل المتخصصة بمشاركة أهم المستثمرين في العالم، وتتناول المنصة مواضيع عديدة مثل تقاطع التقنية مع السياسات الحكومية والابتكار، وإستراتيجيات التمويل الناجحة وغيرها. منصة "ديب فيست" : وتُعقد بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال"، بمشاركة أكثر من 150 متحدثا وأكثر من 120 جهة عارضة، وستتناول المنصة في كل يوم موضوعا في الذكاء الاصطناعي، وستناقش مواضيع تشمل: بداية الذكاء الاصطناعي من الأسس إلى التطورات، وإنجازات الذكاء الاصطناعي الحالية ومدى تأثيره، ودور الابتكارات والتقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن ينشأ عنه.

: وتُعقد بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال"، بمشاركة أكثر من 150 متحدثا وأكثر من 120 جهة عارضة، وستتناول المنصة في كل يوم موضوعا في الذكاء الاصطناعي، وستناقش مواضيع تشمل: بداية الذكاء الاصطناعي من الأسس إلى التطورات، وإنجازات الذكاء الاصطناعي الحالية ومدى تأثيره، ودور الابتكارات والتقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن ينشأ عنه. مسرح الشركات الناشئة : ويناقش نمو الشركات الناشئة وأهمية الابتكار فيها، بمشاركة عدد من المتحدثين مثل إيمان عبد الشكور المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بلوسسوم آكسيلاراتر، وسوبريت مانكاندا الشريك المؤسس لشركة ريفيان كابتال، وفينسنت لي الشريك المؤسس لشركة آدفيرس.

: ويناقش نمو الشركات الناشئة وأهمية الابتكار فيها، بمشاركة عدد من المتحدثين مثل إيمان عبد الشكور المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بلوسسوم آكسيلاراتر، وسوبريت مانكاندا الشريك المؤسس لشركة ريفيان كابتال، وفينسنت لي الشريك المؤسس لشركة آدفيرس. مسابقة روكت فيول: وهي مسابقة تسلط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في مجالات متنوعة مثل التقنية للإنسانية والذكاء الاصطناعي، وتقدم هذا العام جوائز تتجاوز قيمتها مليون دولار.

ويُعد مؤتمر ليب على مر السنوات عاملا محفزا للتطورات التحولية، وسيكون الحدث أكثر ديناميكية في دورته الثالثة هذا العام في ظل التزام كبرى الشركات ومشاركتها الفاعلة، فمن خلال تعزيز الابتكار وتقديم فرص للتعلم والتطور، يسهم ليب في تشكيل مستقبل القطاع التقني ويدعم الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم.