يعتبر من أندر طرازات آيفون.. بيع هاتف الجيل الأول بـ130 ألف دولار

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن هاتف آيفون من الجيل الأول بيع بمزاد علني مؤخرا بأكثر من 130 ألف دولار.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة مزادات تدعى "إل سي جي أوكشنز" (LCG Auctions) قامت بعرض جهاز "آيفون 2 جي" (iPhone 2G) من الجيل الأول للبيع في مزاد علني، وعرض الهاتف في البداية مقابل 17 ألف دولار، وبعد يومين ارتفع سعره ليباع مقابل 130 ألفا و27 دولارا.

وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن الهاتف كان غير مستعمل، ومغلفا بعلبته الأصلية، ومزودا بذاكرة داخلية بسعة 4 غيغابايتات، وتوقعت شركة المزادات أن يحقق النموذج أكثر من 100 ألف دولار، وقد حدث ذلك. وكانت الشركة قد باعت سابقا هاتفا من هذا النوع مقابل 190 ألف دولار.

السبب الرئيسي لارتفاع سعر بيع هذا النوع من الآيفون هو الندرة، فقد أوقفت شركة آبل إنتاج هواتف آيفون طراز 4 غيغابايتات في 5 سبتمبر/أيلول 2007، بعد ما يزيد قليلا على شهرين من إصداره.

وأطلقت بعدها نماذج بذاكرة سعة 8 غيغابايتات، الأمر الذي جعل الفئة الأولى أندر بـ20 مرة تقريبا، وأصبحت أكثر قيمة لمحبي اقتناء الهواتف النادرة القديمة.

ومع ذلك، تم بيع النموذج بأقل من هاتفين من نفس الطراز تم عرضهما بالمزاد في وقت سابق. ففي يوليو/تموز 2023، تم بيع نفس الطراز بأكثر من 190 ألف دولار. وفي وقت لاحق، في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، تم بيع نفس الطراز بمبلغ 133 ألفا و435 دولارا.

وبيعت بطاقة عمل موقعة من ستيف جوبز مقابل 181 ألفا و183 دولارا أميركيًّا في نفس المزاد، كما تم بيع جهاز "آبل -1" (Apple-1) موقع من ستيف وزنياك بمبلغ 323 ألفا و789 دولارًا.