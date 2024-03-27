سامسونغ تعمم ميزات "غالاكسي إيه آي" على الهواتف الذكية القديمة

بعد الإشادة بعصر الذكاء الاصطناعي الجديد للهواتف الذكية بإصدار هواتف "غالاكسي إس 24" في وقت سابق من هذا العام تقدم سامسونغ الآن ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية القديمة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

من المقرر أن يوفر تحديث "وان يو آي 6.1" الذي سيصل في 28 مارس/آذار العديد من الإمكانيات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لنماذج سلسلة "إس 23" العام الماضي، بالإضافة إلى طرازات "غالاكسي زد فلب 5″، و"فولد 5" والأجهزة اللوحية في سلسلة "تاب 9 إس".

"غالاكسي إيه آي" هو المصطلح العام لعدد من الوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الأجهزة، ويتضمن ذلك مساعد اتصال يمكنه ترجمة المكالمات إلى لغات أخرى في الوقت الفعلي تقريبا وعرض الكلمات المنطوقة كنص.

خدمة أخرى هي المعالجة التوليدية للصور، والتي يمكنها إضافة عناصر مفقودة أو إخفاء الكائنات الموجودة في الصور.

يقدم التحديث أيضا خدمة "سيركل تو سيرش" على طرز سامسونغ المذكورة أعلاه، وهي وظيفة كانت معروفة سابقا فقط من هواتف بكسل الذكية من غوغل، حيث يمكن وضع دائرة حول أي قسم من الشاشة في التطبيقات أو على الويب بتمريرة إصبعك، ويتم بعد ذلك البحث فورا عن المحتوى الموجود في الدائرة عبر الإنترنت.

وهذا يعني أنه يمكنك وضع دائرة حول حذاء أحد المشاهير في الصورة ومعرفة المتجر الإلكتروني الذي يبيعه، كما أنه يساعد في معرفة اسم الطائر الموجود في الصورة التي التقطتها.

كما وعدت سامسونغ أيضا بتزويد الطرز القديمة الأخرى بوظائف الذكاء الاصطناعي المدعومة بالسحابة، يقوم "غالاكسي إيه آي" بمعالجة البيانات جزئيا على الجهاز وجزئيا في السحابة، مثل الترجمة المباشرة، ولا تزال الوظائف متاحة مجانا، لكن بعضها قد يكلف أموالا اعتبارا من عام 2026 فصاعدا.