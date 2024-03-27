الأمن السيبراني يستحوذ على 3.3 مليارات دولار من إنفاق الشرق الأوسط عام 2024

يُعد الشرق الأوسط منطقة معرضة بشكل خاص للهجمات السيبرانية بسبب أهميتها الإستراتيجية ووجود البنية التحتية الحيوية مثل منشآت النفط والغاز، والمؤسسات المالية، وكذلك الوكالات الحكومية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يستمر الطلب على حلول الأمن وإدارة المخاطر في النمو بالمنطقة.

ووفق تقرير صادر عن ماركيتس آند ماركيتس (MarketsandMarkets) يتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني بالشرق الأوسط من 15.6 مليار دولار عام 2020 إلى 35.4 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 15.2% خلال الفترة المتوقعة.

كما يؤدي اعتماد مبادرات الحوسبة السحابية والتحول الرقمي في الشرق الأوسط إلى زيادة الحاجة إلى حلول الأمان السحابية. ومع قيام المزيد من الشركات بنقل عملياتها إلى السحابة، فإنها تحتاج إلى التأكد من أن بياناتها وتطبيقاتها آمنة من التهديدات السيبرانية.

وفي هذا السياق، تتوقع دراسة أجرتها شركة سايبر سيكيورتي فنتشرز (Cybersecurity Ventures) أن يتجاوز الإنفاق العالمي على حلول الأمن السحابي 12 مليار دولار بحلول عام 2024، مقارنة بـ 5.6 مليارات عام 2018. كما أن الاستخدام المتزايد للأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء (IoT) بالشرق الأوسط يخلف أيضا تحديات أمنية جديدة.

ومع وجود المزيد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، هناك المزيد من نقاط الدخول المحتملة التي يمكن للمهاجمين السيبرانيين استغلالها. ونتيجة لذلك، هناك حاجة متزايدة للحلول التي يمكنها تأمين هذه الأجهزة والحماية من التهديدات المحتملة.

ويقدر تقرير صادر عن مؤسسة غارتنر أنه سيكون هناك 25 مليار جهاز متصل بالإنترنت بحلول عام 2021، مقارنة بـ11 مليارا عام 2018، مما يخلف سطح هجوم ضخم لمجرمي الإنترنت.

الأمر المثير للقلق أن منطقة الشرق الأوسط، تماما مثل بقية العالم، تعاني نقصا في المواهب بمجال الأمن السيبراني، مما يصعب المشكلة على المؤسسات إدارة احتياجاتها الأمنية وإدارة المخاطر بشكل فعال.

ومن الناحية الإيجابية، يخلف هذا فرصا لمقدمي خدمات الأمان وغيرهم من موفري خدمات الأمان الخارجيين لتقديم خدماتهم للشركات في المنطقة.

ووفقًا لتقرير صادر عن فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan) كان المتوقع أن يصل سوق الخدمات الأمنية عالميا إلى 47.65 مليار دولار بحلول عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.7% من عام 2018 إلى 2023.

مشهد متطور وشركات ناشئة

يعد الشرق الأوسط موطنا لعدد من الشركات الناشئة والشركات المبتكرة في مجال الأمن السيبراني التي تعمل على تطوير حلول متطورة لمواجهة التحديات الأمنية الفريدة بالمنطقة. وتجتذب هذه الشركات الاستثمارات من أصحاب الأموال المحليين والدوليين، وتساهم في نمو صناعة الأمن السيبراني بالمنطقة.

ووفق تقرير صادر عن ماغنت (MAGNiTT) تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطنا لأكثر من 150 شركة ناشئة بمجال الأمن السيبراني، وقد زاد الاستثمار في هذه الشركات الناشئة بنسبة تزيد على 60% السنوات الخمس الماضية.

ويشهد الشرق الأوسط أيضا تعاونا متزايدا بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص لمواجهة تحديات الأمن السيبراني. وتعمل حكومات المنطقة على تطوير إستراتيجيات وأطر وطنية للأمن السيبراني، وتقيم شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لتبادل المعلومات والخبرات.

وتواجه هذه المنطقة أيضا توترات وصراعات جيوسياسية تخلف مخاطر جديدة على الأمن السيبراني. ويتم استخدام الهجمات السيبرانية بشكل متزايد أداة للحرب والتجسس، مما يجعل المنطقة هدفا للهجمات السيبرانية التي ترعاها الدول.

ذكاء اصطناعي وتحديات جديدة

أما على صعيد الإنفاق على البنية التحتية السيبرانية، فقد توقعت مؤسسة غارتنر أن ينمو الإنفاق على الأمن وإدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12.1% عام 2024، ليصل إلى إجمالي 3.3 مليارات دولار.

ويدفع المشهد التنظيمي المتطور والتكرار المتزايد للهجمات الإلكترونية قادة إدارة مخاطر الأعمال إلى زيادة إنفاقهم على التدابير الأمنية، حيث تعمل المؤسسات على تحسين دفاعاتها بشكل إستراتيجي، من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة والحلول الأمنية التي تمكنها من تحديد نقاط الضعف المحتملة أو الأنشطة الضارة بشكل استباقي عبر مختلف المنصات الرقمية.

وفي عام 2024، من المتوقع أن يسجل الإنفاق على خصوصية البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدل نمو بين جميع القطاعات، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.

كما أدى اعتماد البيئات السحابية المتعددة أيضا إلى زيادة التعقيدات الأمنية، وهو ما يزيد الطلب على حلول الكشف والاستجابة المستندة إلى السحابة، مثل أدوات اكتشاف النقاط الطرفية، والاستجابة للحوادث، والإدارة.

ومع ظهور الذكاء الاصطناعي بكثرة على الساحة تزايدت التحديات. فوفقًا لشيليندرا أوبادهياي، كبير مديري الأبحاث بشركة غارتنر، فإن النمو السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) يعمل على توسيع نطاق التهديدات. كما أن يتسبب ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) كقدرة رئيسية في حدوث اضطرابات كبيرة بالقطاعات الرقمية وقطاع الأعمال.

وتتوقع غارتنر أن يتسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي في زيادة كبيرة بموارد الأمن السيبراني اللازمة لتأمينه، مما يتسبب في إنفاق إضافي بنسبة تزيد على 15% على التطبيقات وأمن البيانات بحلول عام 2025.

ويجب على مديري تكنولوجيا المعلومات إعطاء الأولوية لاثنين من أهم اتجاهات الأمن السيبراني لإدارة تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل فعال، ومعالجة العوامل الخارجية الأخرى، من بينها نقص الأمان والمواهب، بالإضافة إلى المخاوف التنظيمية المتزايدة، والاعتماد السريع للتكنولوجيا السحابية. وسوف يساعد هذان الاتجاهان في تحسين المرونة التنظيمية وأداء وظيفة الأمن السيبراني.

فالاتجاه الأول هو استكشاف إمكانات ومخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث وضعت تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) على جدول الأعمال لإدراجها في العديد من خرائط طريق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

ويُنشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي أسطح هجوم جديدة، مما يوجب على قادة الأمن استعدادا للدفاع عنها. وللحد من مخاطره، يجب أن تتكيف برامج أمن التطبيقات والبيانات لاستيعاب هذه الطريقة الجديدة لاستخدام التكنولوجيا للقيام بالأعمال. كما يجب على المؤسسات وضع سياسات تحكم استخدام تطبيقات هذا النوع من الذكاء الاصطناعي وتطوير وحدات التدريب والتوجيه.

وسيساعد هذا في تقليل الاستخدام غير المصرح به للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقليل مخاطر انتهاك الخصوصية وحقوق الطبع والنشر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات تحديث ممارساتها المتعلقة بأمن التطبيقات والبيانات لدمج هجمات جديدة، مثل المطالبات أو طبقات التنسيق المستخدمة للتحكم في نماذج الذكاء الاصطناعي.

أما الاتجاه الثاني، فهو برامج السلوك والثقافة الأمنية، حيث يؤدي إضفاء الطابع الشعبي على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تضخيم التحديات الأمنية التي يمكن أن تواجهها المؤسسات. كما أن إضفاء هذا الطابع على الذكاء الاصطناعي التوليدي يُمكن الموظفين من الوصول غير المقيد إلى القدرات التقنية القوية التي، إذا استخدمت دون العناية الواجبة، فقد تؤدي لاختراق البيانات.