آبل تعلن موعد مؤتمرها للمطورين 2024

أعلنت شركة آبل أنها ستعقد مؤتمر المطورين الخاص بها لعام 2024 والمعروف اختصارا بـ"دبليو دبليو دي سي 2024″ في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 يونيو/حزيران المقبل، وفقا لما جاء في بيان لها عبر موقعها الرسمي.

وكما هو الحال خلال السنوات الأخيرة السابقة فإن المؤتمر سوف يبث عبر الإنترنت لكافة المطورين بدون أي تكلفة.

وسيتضمن مؤتمر المطورين جلسات وورشات عمل عبر الإنترنت حتى يتمكن المطورون من التعرف على المزايا والبرامج الجديدة التي ستعلن أثناء المؤتمر.

وستعقد آبل حدثا رئيسيا يتضمن الكلمة الافتتاحية مع بداية المؤتمر ‌يوم الاثنين الموافق 10 يونيو/حزيران المقبل من أجل الكشف عن أنظمة "آي أو إس 18″، و"آيباد أو إس 18″، و"تي في أو إس 18″، و"ماك أو إس 15″، و"واتش أو إس 11″، و"فيجين أو إس 2".

وإلى جانب إعلان الأنظمة الجديدة من المقرر أن تكشف الشركة عن مزايا وبرامج جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي موجهة إلى المستخدمين والمطورين على حد سواء.

ولا يعرف على وجه التحديد إذا كانت آبل ستكشف عن أجهزة جديدة مثل حواسيب ماك خلال المؤتمر.

وسيكون الحدث الرئيسي متاحا عبر تطبيق "آبل ديفلوبر" وموقع الشركة الرسمي، بالإضافة إلى القناة الرسمية في يوتيوب، كما ستنشر الشركة مقاطع الفيديو والمعلومات طوال مدة المؤتمر.

وتخطط آبل لدعوة بعض المطورين والطلاب لحضور الكلمة الافتتاحية والعروض التقديمية، بالإضافة إلى مقابلة موظفي الشركة وحضور حفل جوائز المطورين (Apple Design Awards).