مايكروسوفت تختار رئيسا جديدا لقيادة ويندوز وسيرفيس

أعلنت مايكروسوفت عن تعيين بافان دافولوري رئيسا جديدا لنظام ويندوز وأجهزة سيرفيس، خلفا لبانوس باناي بعد رحيله المفاجئ إلى أمازون في العام الماضي، حيث قسمت حينها عملاقة البرمجيات مجموعتي ويندوز وسيرفيس تحت إدارة قائدين مختلفين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتولى دافولوري أعمال السيليكون والأجهزة الخاصة بمنتجات سيرفيس، مع قيادة ميخائيل باراخين فريقا جديدا يركز على تجارب ويندوز والويب.

ومع الإعلان الجديد أصبح كل من ويندوز وسيرفيس تحت مسؤولية دافولوري، إذ قرر باراخين استكشاف مناصب جديدة.

وحدد راجيش جها، رئيس قسم الخبرات والأجهزة في مايكروسوفت، في مذكرة داخلية الخطوط العريضة لتنظيم ويندوز الجديد، بحسب رويترز.

وتجمع مايكروسوفت الآن فرق ويندوز والأجهزة مرة أخرى، وقال جها "يتيح لنا هذا الأمر اتباع نهج شامل لبناء الأنظمة والخبرات والأجهزة التي تمتد عبر عميل ويندوز والسحابة لعصر الذكاء الاصطناعي".

وأصبح بافان دافولوري الآن قائد فريق ويندوز وسيرفيس في مايكروسوفت، ويقدم تقاريره مباشرة إلى راجيش جها.

وعمل دافولوري في مايكروسوفت لأكثر من 23 عاما، وشارك بشكل فعّال في عمل الشركة مع كوالكوم وإيه أم دي (AMD) لإنشاء معالجات سيرفيس.

ويعمل ميخائيل باراخين الآن تحت قيادة كيفن سكوت خلال المرحلة الانتقالية، مع أن مستقبله في الشركة يبدو غير مؤكد، ومن المحتمل أن تكون المناصب الجديدة التي يبحث عنها خارج الشركة.

وكان باراخين يعمل على بنغ تشات (Bing Chat) قبل تولي مسؤوليات هندسة ويندوز الواسعة والتغييرات في متصفح إيدج.

وتأتي التغييرات بعد أيام قليلة من انضمام مصطفى سليمان، أحد مؤسسي شركة ديب مايند (DeepMind) والرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفليكشن إيه آي (Inflection AI)، إلى مايكروسوفت بصفته رئيسا تنفيذيا لفريق الذكاء الاصطناعي الجديد.

وعينت مايكروسوفت مجموعة من موظفي إنفليكشن إيه آي، ويشمل ذلك كارين سيمونيان الذي يشغل الآن منصب كبير العلماء في فريق الذكاء الاصطناعي ضمن عملاقة البرمجيات.

ونتيجة لذلك، ينضم معظم موظفي إنفليكشن إيه آي إلى مايكروسوفت فيما ينظر إليه على أنه اكتساب للمواهب يتجنب التدقيق التنظيمي المباشر.

ويشغل سليمان الآن منصب الرئيس التنفيذي لفريق الذكاء الاصطناعي، وهو فريق جديد يتولى التعامل مع منتجات الذكاء الاصطناعي التي تواجه المستهلك في الشركة، مثل كوبايلوت وبنغ وإيدج.

ويقدم سليمان تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا.

ويقول جها إن فريق ويندوز يعمل مع فريق الذكاء الاصطناعي في مجال الذكاء الاصطناعي والسيليكون والتجارب.