شرح أسباب التقييم المنخفض.. ملياردير يعرض شراء "تيك توك" بأقل من 90% من قيمته

يقوم الملياردير كيفن أوليري بجمع عدد من المهتمين لشراء محتمل لمنصة تيك توك، بعرض يبدأ من 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، وهو أقل من تقييم الشركة في جولة التمويل الأخيرة التي قامت بها بما يصل إلى 90%، بحسب ما ذكره موقع سي إن بي سي.

وقال رئيس شركة أوليري فنتشرز (O’Leary Ventures) في برنامج ستريت (Street) على قناة سي إن بي سي، إن أي صفقة لمنصة مشاركة الفيديو القصيرة –التي تبلغ قيمتها 220 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لبيانات شركة "بتش بوك" (Pitch Book) لأبحاث السوق– من المرجح أن تستبعد الخوارزميات القائمة على تفضيلات المستخدم التي ساعدت في تحقيق النجاح الكبير."

وقال يوم الجمعة: "إنها أكبر شبكة ترفيه وأعمال في أميركا كما هي اليوم، لذا فهي ذات أهمية كبيرة وقيمة كبيرة".

لكن من غير المرجح أن تبيع الحكومة الصينية الخوارزميات، "لذا فإن ما تحصل عليه هو العلامة التجارية المحلية القيّمة تيك توك و170 مليون مستخدم، بدون بيانات"، على حد قول أوليري.

سيتعين على المشتري المحتمل "إعادة محاكاة" تلك الخوارزميات برمز أميركي والعمل "كمضيف" لتحويل المنصة من "تيك توك الصين" (Tik Tok China) إلى "تيك توك الولايات المتحدة الأميركية" (Tik Tok U.S.A) ومن هنا جاء هذا التقييم المنخفض بحسب التقرير.

وفي وقت سابق من شهر مارس/آذار، صوت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون من شأنه أن يجبر شركة "بايت دانس" (Byte Dance) المالكة لتيك توك إما على سحب تطبيقها العالمي الرائد أو مواجهة حظر فعال. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر أشهرا قبل أن يصل أي تشريع متعلق بتيك توك إلى مجلس الشيوخ.

ولا يزال من غير الواضح أيضا ما إذا كانت الحكومة الصينية ستسمح لبايت دانس ببيع تيك توك إلى مشترٍ أميركي. وقد ضغطت الشركة بقوة ضد مشروع القانون.

ومع ذلك، قال أوليري إن هناك فرصة بنسبة 50% على الأقل لحظر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي والبيع القسري له في أوائل العام المقبل بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو يستعد لهذا الاحتمال.

وأي صفقة محتملة ستحتاج إلى مباركة البيت الأبيض نظرا لآثارها على الأمن القومي. وقال أوليري إنه ناقش الأمر بالفعل مع المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض دونالد ترامب ويخطط للقاء جو بايدن الذي يسعى لولاية ثانية.

وقال رئيس شركة أوليري فنتشرز أيضا إنه يجري محادثات مع أطراف أخرى مهتمة بالانضمام إلى مجموعة الاستحواذ، وإنه سيسعى للتواصل مع صناديق الثروة السيادية اعتبارا من أبريل/نيسان.

وبشكل منفصل، أبدى وزير الخزانة الأميركي السابق ستيف منوشين أيضا اهتماما بشراء تيك توك.

وقال أوليري: "هذه هي الصفقة الأكثر تعقيدا على الإطلاق في وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب علي بناء خوارزمية جديدة". "إنها صفقة مثيرة للاهتمام للغاية، وأنا أحبها".

ولم يذكر التقرير صدور أي رد من جانب تيك توك على هذه التصريحات.