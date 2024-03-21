بينهم إيرانيون وصينيون.. أميركا تحذر من هجمات قراصنة لتخريب شبكات المياه

حذرت الحكومة الأميركية حكام الولايات من أن متسللين أجانب يشنون هجمات إلكترونية مدمرة على أنظمة المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة رويترز.

وحذر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومدير وكالة حماية البيئة مايكل ريجان، في رسالة صدرت الثلاثاء الماضي، من أن "أعطال الهجمات الإلكترونية تضرب أنظمة المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وخصت الرسالة بالذكر من زعمت أنهم مخربون إيرانيون وصينيون.

وأشار سوليفان وريجان إلى حالة وقعت في الآونة الأخيرة قام فيها قراصنة متهمون بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني بتعطيل وحدة تحكم في منشأة للمياه بولاية بنسلفانيا.

كما أشاروا إلى مجموعة قرصنة صينيين يطلق عليها اسم "فولت تايفون" أو "الإعصار فولت"، وقالوا إنها "اخترقت تكنولوجيا المعلومات لأنظمة البنية التحتية الحيوية المتعددة، بما في ذلك مياه الشرب في الولايات المتحدة والأقاليم التابعة لها".

وجاء في الرسالة أن "هذه الهجمات لديها القدرة على تعطيل شريان الحياة الحيوي لمياه الشرب النظيفة والآمنة، فضلا عن فرض تكاليف كبيرة على المجتمعات المتضررة".

ويذكر تقرير رويترز أن سفارة الصين في واشنطن وبعثة إيران لدى الأمم المتحدة لم تردا بعدُ على الاتهامات، ونفى البلدان في الماضي تنفيذ هجمات إلكترونية.