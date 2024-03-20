مشاكل في حواسيب آبل المحمولة بعد تحديث "ماك أو إس" الجديد

اشتكى بعض مستخدمي حواسيب آبل المحمولة من ظهور مشكلات في عمل أجهزتهم بعد تحميل إصدار "ماك أو إس" (macOS) الذي أطلق مؤخرا.

وذكر موقع "ماك رومرز" (Macrumros) أن العديد من مستخدمي حواسيب آبل اشتكوا من مشكلات في عمل أجهزتهم بعد تحميل تحديث "ماك أو إس 14.4" (macOS 14.4)، وظهرت هذه الشكاوى على موقع الدعم الفني الخاص بآبل وعلى صفحات شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار بعض مستخدمي حواسيب آبل إلى ظهور مشكلات في منافذ "يو إس بي" (USB) بعد تحميل التحديث الجديد لأنظمة التشغيل، إذ أصبحوا غير قادرين على استخدام تلك المنافذ وتوصيل حواسيبهم بأجهزة أخرى، كما اشتكى بعض المستخدمين من ظهور مشكلات مع برمجيات جافا في أجهزتهم.

وذكرت شركة أوراكل المطورة لبرمجيات جافا أن "المشكلة التي ظهرت مع ماك أو إس 14.4 تتسبب بإنهاء عمليات جافا بشكل غير متوقع وتؤثر على جميع إصدارات جافا بدءا من الإصدار 8 وحتى إصدارات الوصول المبكر لـ"جي دي كيه 22″ (JDK 22)"

وأضافت "لا يوجد حل لهذه المشكلة بالنسبة للمستخدمين لأنه لا توجد طريقة للتراجع عن تحديث ماك أو إس، ولن يتمكن المستخدمون من العودة إلى نظام مستقر ما لم تكن لديهم نسخة احتياطية كاملة تم إنشاؤها قبل تحديث نظام التشغيل".

ومن جانبه، دعا مدير المنتجات في شركة آبل إلى الامتناع عن تحميل تحديث ماك أو إس الأخير، وقال إن الشركة تم إخطارها بالمشكلة.