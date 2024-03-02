تسريبات تُظهر هاتفي غالاكسي القابلين للطي

أفادت تقارير أمس الجمعة بأنه من المتوقع أن تطلق شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونغ هاتفين قابلين للطي -طال انتظارهما- في تموز/يوليو المقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتردد أن الشركة اختارت مؤتمرها السنوي المعروف باسم "إنباكد" للكشف عن الهواتف الجديدة.

وفي الآونة الأخيرة ظهرت تسريبات وتقارير، وبناء عليها شارك موقعا "أونليكس" و"سمارتبريكس" صورا للهاتفين القابلين للطي "غالاكسي زد فليب 6″ و"زد فولد 6".

وتشير تكهنات إلى أن سامسونغ ستزود هاتفيها القابلين للطي بمجموعة متنوعة من خصائص الذكاء الاصطناعي الخاصة بهواتف غالاكسي.

وتستهدف الشركة إطلاق الهاتفين الجديدين قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس في 26 تموز/يوليو للتركيز على السوق الأوروبية واستغلال غياب مصنعي الهواتف الذكية الصينيين.