محادثات بين آبل وغوغل لاستخدام منصة الذكاء الاصطناعي "جيمني" على "آيفون"

قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تجري محادثات لاستخدام منصة محادثة الذكاء الاصطناعي جيمني التابعة لشركة غوغل في هواتف آيفون، لتمهد الطريق أمام اتفاق ضخم يمكن أن يعيد تشكيل صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة بلومبيرغ للأنباء القول إن الشركتين تجريان مفاوضات نشطة تتيح لآبل استخدام نماذج لغة الذكاء الاصطناعي التوليدية، لتشغيل بعض السمات الجديدة التي ستضاف إلى برامج آيفون خلال العام الحالي.

وبحسب المصادر فإن آبل أجرت مؤخرا مناقشات مع شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" المملوكة لمجموعة مايكروسوفت، بشأن إمكانية استخدام أدوات "أوبن إيه آي" في أجهزة آبل.

وذكر تقرير وكالة الأنباء الألمانية أنه إذا توصلت آبل وغوغل إلى اتفاق فستقوم شراكة بحثية بين الشركتين.

ومنذ سنوات تدفع شركة غوغل التابعة لمجموعة "ألفا بت" مليارات الدولارات سنويا لكي تجعل محرك بحث غوغل هو الخيار الافتراضي على متصفح الإنترنت سفاري التابع لشركة آبل والمستخدم على أجهزتها مثل آيفون وآيباد.

وقالت المصادر إن آبل وغوغل لم تتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن شروط ولا توصيف اتفاق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ولا كيفية تطبيقه.

وسيتيح أي اتفاق دفعة كبيرة لمنصة الذكاء الاصطناعي جيمني من خلال توفيرها لمليارات المستخدمين المحتملين.

وفي الوقت نفسه فإن هذه الشراكة إشارة إلى أن آبل لن تواصل جهودها في تطوير منصة ذكاء اصطناعي خاصة بها كما يأمل البعض، وهو ما يهدد بإثارة المزيد من المخاوف بشأن حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار بسبب التعاون بين الشركتين العملاقتين.

يذكر أن آبل تجهز مجموعة من القدرات الجديدة كجزء من الإصدار الجديد لنظام التشغيل "آي أو إس 18" على أساس نماذجها الخاصة للذكاء الاصطناعي.

لكن هذه التحسينات ستركز على الخصائص التي تعمل على أجهزة آبل مباشرة ولا تحتاج إلى خدمات الحوسبة السحابية، لذلك تسعى آبل لإيجاد شريك يتولى القيام بالمهام الكبيرة للذكاء الاصطناعي التوليدي مثل إنشاء الصور وكتابة النصوص بناء على أوامر بسيطة من المستخدم.