آبل تخضع وتقرر فتح هاتف آيفون ليعمل بنظام تشغيل "أندرويد" العام المقبل

كشفت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل اعتزامها تسهيل تحويل المستخدمين هواتفهم الذكية آيفون إلى هواتف تعمل بنظام تشغيل أندرويد خلال العام المقبل كجزء من تطبيق قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن أي شخص لديه هاتف آيفون يستطيع استخدام تطبيق ما للمساعدة في تحويله إلى العمل بنظام التشغيل أندرويد، لكن العملية ما زالت صعبة بالنسبة للكثير من المستخدمين نظرا لآن آبل ما زالت ترفض حتى الآن المساعدة بتوفير أنواع معينة من البيانات المطلوبة.

وأعلنت آيفون أن خيار التحويل سيكون متاحا للمستخدمين بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

وقالت آبل في بيان إنها تطور "حلا يساعد مطوري أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة في تطوير حلول أكثر مناسبة للمستخدمين لنقل البيانات من هاتف آيفون إلى هاتف غير آيفون".

كما تستهدف آبل أن تتيح إمكانية نقل البيانات من أحد تطبيقات تصفح الإنترنت إلى تطبيق آخر على نفس الجهاز بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل. وسيسهل هذا التحول الانتقال من المتصفح سفاري التابع لآبل إلى المتصفح كروم التابع لشركة غوغل على سبيل المثال.

وأصدر الاتحاد الأوروبي قانونا يستهدف تشجيع المنافسة العادلة في سوق التكنولوجيا والخدمات الرقمية، بما في ذلك المنافسة بين برامج تصفح الإنترنت.

ويستهدف القانون منع الشركات من منح خدماتها أو تطبيقاتها معاملة تفضيلية وتمييزها عن منتجات الشركات المنافسة على أجهزتها.

وبدأ تطبيق القواعد المشددة على منصات الإنترنت العملاقة داخل الاتحاد الأوروبي.

وحددت المفوضية الأوروبية حتى الآن 22 خدمة رقمية من 6 شركات عملاقة مطالبة بتطبيق القواعد الجديدة ومنها آبل وأمازون ومايكروسوفت وألفابت المالكة لشركة غوغل وميتا المالكة لشبكة فيسبوك وإنستغرام الأميركية إلى جانب تيك توك الصينية.