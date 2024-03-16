ما سر جاذبية لوحات المفاتيح الميكانيكية؟

هناك الكثير من التحفظات ضد لوحات المفاتيح الميكانيكية التقليدية، نظرا لأنه يصدر عنها ضجيج مرتفع وتأتي بحجم كبير للغاية مع وزن ثقيل وتكلفة باهظة، في حين أن التصميمات المسطحة والخفيفة والمنخفضة التكلفة تنتشر على نطاق أكبر في الأسواق.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أن أسواق الإلكترونيات تضم قطاعا للوحات المفاتيح الميكانيكية الحديثة، التي لا تقتصر على تلبية متطلبات عشاق ألعاب الحواسيب، الذين يفضلون التقنية شبه التناظرية فحسب، بل يتم أيضا استعمالها بواسطة مجموعات أخرى من المستخدمين، حيث يفضل الأشخاص كثيرو الكتابة الاعتماد على لوحات المفاتيح الميكانيكية، لأنها تمتاز بنقطة ضغط واضحة أو صوت نقر مميز.

تقنيتان مختلفتان

ويتم الاعتماد على تقنيتين مختلفتين بشكل أساسي في لوحات المفاتيح، هما لوحات المفاتيح ذات الغشاء، التي تعرف أيضا باسم لوحات مفاتيح القبة المطاطية، ولوحات المفاتيح الميكانيكية.

وأوضح كريستوف دي ليو من مجلة "كمبيوتر بيلد" الألمانية قائلا: "تعتبر لوحات المفاتيح المزودة بأغلفة بلاستيكية أو مطاطية على شكل قبب تعمل كعناصر زنبركية أسفل الأزرار هي الأكثر انتشارا في الأسواق".

وعادة ما تمتاز لوحات المفاتيح ذات القبة المطاطية بالهدوء أثناء الاستعمال، وبالتالي فإنه غالبا ما يتم استعمالها في المكاتب الكبيرة، كما يتم إنتاجها بتكلفة زهيدة، نظرا لأنها تشتمل على عدد قليل من المكونات والأجزاء.

وعند النقر على الأزرار يتم نقل ضغطة الزر إلى الحساسات عن طريق حصيرة سيليكون ذات نتوءات مطاطية، أو ما يعرف باسم قباب مطاطية، ولكن مع مرور الوقت يمكن أن تتآكل هذه الحصائر المطاطية أو البلاستيكية، وهو ما يتطلب من المستخدم النقر بقوة أكبر على الزر حتى يتحرك.

وعلى العكس من ذلك تعمل لوحات المفاتيح الميكانيكية عن طريق نوابض زنبركية معدنية ومفاصل ومفاتيح. وأوضح بول جيرز من شركة "غيك بوردز" المتخصصة في إنتاج لوحة المفاتيح في العاصمة الألمانية برلين قائلا: "كل زر مزود بآلية مفتاح فردية تعمل بالفعل في منتصف مسار ضغطة المفتاح".

ويتم إنشاء المقاومة في لوحات المفاتيح الميكانيكية عن طريق زنبرك وليس قبة مطاطية، وهو ما يجعل لوحة المفاتيح أكثر دقة وتتمتع بعمر افتراضي أطول. وتبعا للتصميم والأزرار المركبة في لوحة المفاتيح فإنه توجد نقطة ضغط محددة بشكل أو بآخر، علاوة على وجود مفاتيح ضوئية تعمل بواسطة شعاع الضوء، وإذا تم قطع هذا الشعاع فإنه يتم تسجيل ضغطة المفتاح.

المفاتيح الخطية واللمسية

وعادة ما يتم التمييز بين المفاتيح الخطية واللمسية أو ما يعرف بمفاتيح النقر.

ولا توفر المفاتيح الخطية أية استجابة لمسية ملحوظة عند تسجيل الضغط على الأزرار، وتمتاز بسهولة الضغط عليها، ويتم استعمالها في أغلب الأحيان مع الألعاب المتعددة اللاعبين أو ألعاب الأكشن.

وتوفر المفاتيح اللمسية استجابة لمسية عند تسجيل الضغط على الأزرار، ويمكن أن تختلف نقطة الضغط وشدة الضغط المطلوبة للوصول إليها، وغالبا ما يتم استعمال هذه النوعية من لوحات المفاتيح مع ألعاب التصويب أو الألعاب التنافسية.

وتوفر مفاتيح النقر كلكي (Clicky) استجابة صوتية إلى جانب الاستجابة اللمسية عندما يتم الوصول إلى نقطة تسجيل الضغط، وتحظى هذه النوعية من لوحات المفاتيح بشعبية كبيرة لدى عشاق الألعاب الإستراتيجية وكذلك المستخدمين كثيري الكتابة.

وأوضح جيرز أن لوحات المفاتيح الميكانيكية توفر ميزة عملية تتمثل في إمكانية استبدال أي عنصر بها، حيث يمكن استبدال المفاتيح وأغطية الأزرار، وبسبب تصميمها فإن لوحة المفاتيح الميكانيكية تعتبر أكثر استدامة من الموديلات المزودة بقبة مطاطية.

لوحات المفاتيح المقصية

وتعتبر لوحات المفاتيح المقصية بمثابة الموديل الثالث من لوحات المفاتيح، حيث يتم تصميم هذه النوعية من لوحات المفاتيح بشكل مشابه للوحات المفاتيح ذات القبة المطاطية، وتشتمل على حصيرة مطاطية، ولكنها تستخدم نظاما مختلفا لتشغيل الملامسات.

وأوضحت تانيا كناهن، من شركة شيري (Cherry) المتخصصة في إنتاج الأجهزة الطرفية، قائلة: "توجد آلية مقصية تحت غطاء المفتاح، وبالتالي فإنها تتيح تصميما أكثر استواء بشكل عام". ولذلك فإنه كثيرا ما يتم استعمال هذه النوعية من لوحات المفاتيح في الحواسيب المحمولة، كما أن لوحات المفاتيح المقصية تعتبر أكثر استقرارا من الموديلات ذات القبة المطاطية.

ومع ذلك لا يمكن للوحات المفاتيح المقصية أو ذات القبة المطاطية أن تتفوق على لوحات المفاتيح الميكانيكية فيما يتعلق بالدقة والسرعة، نظرا لأن لوحات المفاتيح الميكانيكية تتيح نقرات وتبديل أسرع وضغطة مفتاح حسب الطلب، وهو ما يلبي متطلبات العديد من عشاق الألعاب.

وأشار خبير لوحات المفاتيح جيرز إلى أن الزنبرك الحلزوني بداخل المفتاح يعتبر من العوامل الحاسمة، وهنا قد يفضل عشاق الألعاب مفاتيح خطية يتم تشغيلها مبكرا، في حين أن المستخدم كثير الكتابة يميل إلى لوحة المفاتيح اللمسية، التي تشتمل على نقطة تشغيل محسوسة بوضوح.

وظيفة التخصيص

وتعتبر وظيفة تخصيص لوحة المفاتيح من الوظائف المهمة، خاصة لعشاق الألعاب. وأشارت كناهن إلى ذلك بقولها: "تنتشر إمكانية الضبط الموسعة للوحات المفاتيح للألعاب عن طريق البرامج على نطاق واسع، فضلا عن أنها توفر العديد من الوظائف الجديدة، ومنها على سبيل المثال ضبط تأثيرات الإضاءة ومعدلات أخذ العينات وتخزين الأوامر المعقدة، التي يمكن تنفيذها بضغطة زر واحدة".

وعادة ما تكون لوحات المفاتيح الميكانيكية أكثر تكلفة من الموديلات ذات القبة المطاطية، ولكن عند الرغبة في شراء لوحة مفاتيح يجب الاهتمام جيدا بالخصائص التقنية، لأن المظهر يمكن تعديله لاحقا من خلال استعمال أغطية مفاتيح أخرى.