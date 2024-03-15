تكنولوجيا

بالذكاء الاصطناعي هاتف يحل مشكلة غياب الإنترنت بالأماكن النائية

Nigerian visually-impaired Kehinde Olubotusun sits in his house in Alimosho local government district in Lagos
"فيامو" تتيح لأي شخص الوصول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مستهدفة المجتمعات الأكثر فقرا والنائية (رويترز)
15/3/2024

يعاني النيجيري كيهيندي أولوتوبوسون عاشق الجغرافيا والحيوانات من ضعف البصر ويكافح من أجل الحصول على المعلومات لأنه لا يملك هاتفا ذكيا، لكن الوضع بدأ يتغير بفضل هاتف محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي دون اتصال بالإنترنت.

وتتيح خدمة جديدة لأي شخص -حتى لو كان موجودا في مكان مجهول من دون اتصال بالإنترنت- الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقد أطلقت شركة فيامو (Viamo) التي مقرها كندا هذه الخدمة في نيجيريا الشهر الماضي.

وتستخدم فيامو هاتفا تقليديا للاستفادة من شبكات الهاتف المحمول المحلية لإرسال أوامر أو طلبات للحصول على معلومات عبر رسائل نصية قصيرة أو مكالمات صوتية.

Visually-impaired Kehinde Olubotusun, who struggled to find information because he has no smartphone, and who is using an Artificial-Intelligence-powered mobile phone that works offline, walks at his house in Alimosho local government district in Lagos, Nigeria February 23, 2024. REUTERS/Seun Sanni
النيجيري أولوتوبوسون يعاني ضعف البصر وليس لديه هاتف ذكي ويكافح لتحصيل المعلومات (رويترز)

وتعمل الخدمة مثل روبوتات الدردشة الأخرى العاملة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يستخدمها الأميون في ظل إمكانية تشغيلها عن طريق الصوت، فضلا عن كونها أرخص.

وقال أولوتوبوسون "لا يزال لدى الأشخاص الذين لا يتمتعون بقدرة مالية كبيرة إمكانية دفع أقل من 10 نايرات (عملة نيجيريا) لطرح الكثير من الأسئلة التي ستفيدهم بالفعل، وأنا سعيد جدا".

وذكرت فيامو أن الهاتف كان يستهدف المجتمعات الأكثر فقرا والنائية في العالم، ويتم العمل على زيادة انتشاره ليشمل باكستان والهند وتنزانيا بعد إطلاقه لأول مرة في زامبيا.

وتدعم فيامو وكالات عاملة في مجال التنمية بالولايات المتحدة وبريطانيا وآخرون. ودخلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في شراكة مع فيامو لتوفير المعلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الاستوائية والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة.

المصدر : رويترز