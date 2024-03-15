بالذكاء الاصطناعي هاتف يحل مشكلة غياب الإنترنت بالأماكن النائية

يعاني النيجيري كيهيندي أولوتوبوسون عاشق الجغرافيا والحيوانات من ضعف البصر ويكافح من أجل الحصول على المعلومات لأنه لا يملك هاتفا ذكيا، لكن الوضع بدأ يتغير بفضل هاتف محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي دون اتصال بالإنترنت.

وتتيح خدمة جديدة لأي شخص -حتى لو كان موجودا في مكان مجهول من دون اتصال بالإنترنت- الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقد أطلقت شركة فيامو (Viamo) التي مقرها كندا هذه الخدمة في نيجيريا الشهر الماضي.

وتستخدم فيامو هاتفا تقليديا للاستفادة من شبكات الهاتف المحمول المحلية لإرسال أوامر أو طلبات للحصول على معلومات عبر رسائل نصية قصيرة أو مكالمات صوتية.

وتعمل الخدمة مثل روبوتات الدردشة الأخرى العاملة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يستخدمها الأميون في ظل إمكانية تشغيلها عن طريق الصوت، فضلا عن كونها أرخص.

وقال أولوتوبوسون "لا يزال لدى الأشخاص الذين لا يتمتعون بقدرة مالية كبيرة إمكانية دفع أقل من 10 نايرات (عملة نيجيريا) لطرح الكثير من الأسئلة التي ستفيدهم بالفعل، وأنا سعيد جدا".

وذكرت فيامو أن الهاتف كان يستهدف المجتمعات الأكثر فقرا والنائية في العالم، ويتم العمل على زيادة انتشاره ليشمل باكستان والهند وتنزانيا بعد إطلاقه لأول مرة في زامبيا.

وتدعم فيامو وكالات عاملة في مجال التنمية بالولايات المتحدة وبريطانيا وآخرون. ودخلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في شراكة مع فيامو لتوفير المعلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الاستوائية والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة.