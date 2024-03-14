مجموعة من التطبيقات الرمضانية التي يحتاجها كل مسلم

يستعد المسلمون كل عام لاستقبال شهر رمضان المبارك بالفرح والتعبد والالتزام بفروض الشهر الكريم، حيث تتغير مواعيد الاستيقاظ والطعام والعمل ويبقى المسلمون يرغبون في أن يكونوا منتظمين في الصلاة، وتلاوة القرآن، والاستغفار.

وهنا يأتي دور المطورين المسلمين الذين أعدوا العديد من التطبيقات لتلبي احتياجات كل مسلم حتى يعيش الأجواء الرمضانية المرجوة، وسنذكر أهم التطبيقات التي يحتاجها المسلم في شهر رمضان:

بيليرز

تطبيق يساعد المسلمين على تحديد أوقات الصلاة ومعرفة اتجاه القبلة. فهو تطبيق مفيد خلال شهر رمضان حيث يمكن أن تحتاج إلى بعض المساعدة والإلهام أثناء الصيام، ويمكنك بالتأكيد العثور على ذلك داخل بيليرز. والجميل في الأمر أنه يمكن إضافة أداة صلاة للشاشة الرئيسية في الهاتف من أجل الوصول السريع إلى أوقات الصلاة.

يتميز التطبيق بتصميم أنيق للغاية. يبدو كل شيء بشكل احترافي، مما يجعل استخدام التطبيق أكثر متعة. كما أنه سهل الاستخدام – يجعلك تتنقل بسهولة داخل التطبيق، ويعطيك إشعارات صوتية عند حلول وقت الصلاة.

أهم ما يميز التطبيق عدم وجود الإعلانات والدعايات البعيدة عن الدين، ويهتم بخصوصية المستخدمين فلا يجمع أي بيانات لأغراض غير شرعية أو المتاجرة بمعلومات المستخدم.

ترتيل

يعتبر تطبيق ترتيل أحد أهم التطبيقات القرآنية التي تحتوي على أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو تطبيق مهم جدا للذين يرغبون في قراءة القرآن واختبار حفظهم.

عند فتح التطبيق ستظهر سور القرآن الكريم ويقوم المستخدم باختيار السورة التي يرغب بها. في الأسفل يوجد زر على شكل عين عند الضغط عليه تختفي كلمات الآيات القرآنية. وفي الجانب الأيمن يوجد زر التسجيل باللون الأخضر عند الضغط عليه تبدأ أداة الذكاء الاصطناعي بالعمل.

فالمستخدم يتلو الآية الكريمة ويقوم التطبيق بكتابة ما يتم قراءته من السورة وفي حال أخطأ المستخدم في كلمة ما سيتوقف التطبيق عن الكتابة حتى يتم لفظ الكلمة الصحيحة.

أذكاري

تطبيق غني جدا مصمم ليساعدك على ألا تنسى ذكر الله، وعلى طريقتك الخاصة. فهو أحد التطبيقات القليلة جدا التي تحصل على تقييم 5 نجوم في غوغل بلاي. بمجرد فتحك التطبيق تبدأ رحلة التعبد وذكر الله من خلال آية قرآنية تظهر لك على الشاشة لتقوم بقراءتها ثم تدخل للتطبيق، وستظهر لك العديد من الخيارات.

يسمح لك التطبيق بكتابة أدعية ومشاركتها مع المسلمين الآخرين المسجلين في التطبيق، والتفاعل مع أدعية الآخرين. كما تحتوي على العديد من حلقات الذكر مثل الصلاة على النبي والاستغفار وغيرها. بالإضافة إلى خيار المسبحة الإلكترونية الذي يتيح لك اختيار مسبحة إلكترونية والتسبيح باستخدام الهاتف فقط.

يوجد في التطبيق خيار يظهر لك الدعاء المناسب بحسب حالتك فعند اختيار شعور مثل الغضب والسعادة والحزن سيظهر لك دعاء أو آية قرآنية تتناسب مع شعورك، بالإضافة إلى العديد من الخيارات التي تهم كل المسلمين من أسئلة وتفسيرات وأدعية وغيرها.

الإسلام سؤال وجواب

تطبيق إسلامي علمي تربوي يقدم استشارات وإجابات علمية مؤصلة بشكل شامل وسهل. ويهدف إلى تعليم الناس أمور الدين والحصول على الفتاوى المحررة بدقة من قبل كبار العلماء، ويحتوي التطبيق على نافذة حديثة ومريحة كما يدعم 15 لغة مختلفة.

يتميز شهر رمضان بأنه شهر الفتاوى لكثرة الأسئلة المتعلقة بالصيام وهذا التطبيق يوفر الكثير من الإجابات الشرعية التي يبحث عنها المسلمون. ففي قسم الموضوعية ستجد العديد من الأسئلة الشرعية المصنفة مع الأجوبة الخاصة بها.

في حال لم تجد جوابا لسؤالك، فيمكنك عبر هذا التطبيق الضغط على خيار "أرسل سؤالا" وإرسال سؤالك بشكل واضح وسيتم الرد عليه بأقرب وقت.

أذكار

تطبيق إسلامي مخصص لأجهزة آيفون وآيباد فقط، يوفر الأذكار على شاشة الهاتف بشكل تلقائي من أذكار الصباح والمساء والكثير من أذكار المسلمين.

التطبيق مقسم لأقسام عدة من أجل تسهيل التصفح مثل قسم أذكار الصباح وأذكار المساء وغيرها. كما يعرض مواقيت الصلاة في مدينتك ومواعيد الإقامة مع تنبيهات الأذان في وقتها ويسمح بتحديد موقع القبلة بدقة بالنسبة لموقعك الحالي.

يحتوي التطبيق على أكثر من 100 دعاء منوع من الكتاب والسنة. مع خلفيات أنيقة وخلفيات فيديو. ومن جهة أخرى يمكنك كتابة أدعيتك الخاصة وتقسيمها حسب الرغبة.

الأمر المثير للاهتمام أن التطبيق يدعم ساعة آبل وهو من أوائل التطبيقات العربية الداعمة للساعة. يمكن تصفح مواقيت الصلاة والأذكار المنوعة واستخدام الساعة كعداد.

ميزات التطبيق عديدة، مثل خاصية التنبيهات التي تشمل منبها لأذكار الصباح والمساء وصلاة الضحى، ومنبها لتذكيرك بأذكار متنوعة 4 مرات في اليوم، وتذكيرك بصيام الأيام البيض، وسنن يوم الجمعة، بالإضافة إلى خاصية البحث والمفضلة والأذكار بالصوت والعداد الخاص وغيرها.