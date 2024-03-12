ماسك يقرر فتح أسرار الذكاء الاصطناعي الخاص بشركته الجديدة للمطورين

أعلن إيلون ماسك الاثنين أن شركته الناشئة "إكس إيه آي" ستجعل هذا الأسبوع برنامجها، الذي يستند إليه روبوت الدردشة الخاص بها "غروك"، مصدرا مفتوحا، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبر عدد كبير من المراقبين أن هذا القرار يشكّل ضربة جديدة لشركة "أوبن إيه آي"، التي شارك ماسك في تأسيسها قبل مغادرتها عام 2018.

وكان ماسك رفع في مطلع مارس/آذار الحالي دعوى ضد "أوبن إيه آي" ومديريها لانتهاكهم عقدها التأسيسي، وأكد الملياردير أنهم اعتمدوا نموذجا تجاريا، بينما الشركة تأسست في البداية على أنها غير ربحية.

وأشار محامو ماسك إلى أن "أوبن إيه آي" خرقت العقد التأسيسي برفضها نشر كود أحدث نموذج لغوي لها "جي بي تي 4".

أما "أوبن إيه آي" فاعتبرت أن الدعاوى التي رفعها ماسك ودفاعه عن "المصادر المفتوحة" يعكسان استياءه بعد مغادرته الشركة.

وقالت في مستند رفع إلى المحكمة "بعدما رأى ماسك التقدم التكنولوجي الملحوظ الذي حققته الشركة، بات يريد تحقيق النجاح نفسه".

وأضافت أن "ماسك يدعي أنه يلاحق الشركة قضائيا لصالح البشرية، لكنّ الحقيقة هي أنه اتخذ هذه الخطوة لتعزيز مصالحه التجارية الخاصة".