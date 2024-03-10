كيف تعمل الميزة الجديدة "للمسح الضوئي" للمستندات من غوغل؟

أضافت غوغل ميزة جديدة إلى تطبيق إدارة الملفات "فايلز" الخاص بها في نظام أندرويد من أجل السماح للمستخدمين بتصوير المستندات أو "مسحها ضوئيا" من خلال التطبيق مباشرة، وتحويلها إلى صورة رقمية.

ويُظهر التحديث الجديد للتطبيق خيار مسح المستندات أسفل الصفحة الرئيسية، وعند الضغط عليه تفتح الكاميرا من أجل توجيهها إلى المستندات أو الأوراق التي يرغب في تصويرها.

ويمكن أيضا إضافة صورة يدويا من الصور المخزنة بالفعل في الجهاز، وعند التقاط الصورة يتيح التطبيق خيارات التعديل المختلفة مثل القص والتدوير وإضافة مرشح (فلتر) وغيرها قبل الحفظ، علما بأن المستندات الممسوحة ضوئيا تُحفظ بتنسيق "بي دي إف" في مجلد فرعي منفصل يسمى "سكاند" في مجلد المستندات.

وتعتمد تلك الميزة على خصائص تعلم الآلة وواجهة برمجة التطبيقات لمسح المستندات الخاصة بغوغل من أجل التعرف على المستندات ومعالجتها على الجهاز.

وكانت غوغل أضافت تلك الميزة أيضا في تطبيق التخزين السحابي "درايف" مع خاصية عرض اقتراحات للعناوين ذات الصلة بناء على التعلم الآلي من أجل التسمية التلقائية للمستندات الممسوحة.

ومن الجدير بالذكر أن غوغل تطلق ميزة مسح المستندات ضوئيا كتحديث جانبي للتطبيق عبر خوادمها، وأضافت تلك الميزة بالفعل في التطبيق في هواتف بكسل التابعة لها، ومن المنتظر أن توسع نطاقها لتشمل المزيد من الأجهزة خلال الفترة المقبلة. وكانت غوغل أضافت العديد من التحسينات لتطبيق إدارة الملفات فيما يتعلق بالواجهة وتحسين البحث عن الملفات.

كيف تمسح مستندا وتحفظه في الملفات بواسطة تطبيق غوغل؟

إذا كنت تريد مسح مستند ضوئي ورقمنته من نسخة فعلية من المستند أو من شاشة أخرى، فإن تطبيق الملفات يوفر وضعين للمسح الضوئي للقيام بذلك: تلقائي ويدوي.

وإليك ما يبدو عليه المسح الضوئي للمستند بأي منهما:

افتح تطبيق الملفات.

اضغط على زر المسح الضوئي، وإذا طُلب منك إذن الكاميرا فامنح الملفات حق الوصول إلى كاميرا جهازك.

إذا كنت تريد مسح المستندات تلقائيا فاختر "مسح تلقائي"، وبعد ذلك قم بتوجيه كاميرا هاتفك إلى المستند الذي تريد مسحه ضوئيا، وسيقوم تطبيق فايلز بمسحه ضوئيا وتلقائيا. اضغط على "تم" لحفظ المسح.



إذا لم يظهر مسح الالتقاط التلقائي بالطريقة التي تريدها فاختر الوضع اليدوي، ثم قم بتوجيه الكاميرا إلى المستند واضغط على زر الالتقاط لإجراء المسح. انقر فوق "موافق" للحفظ.

توجه إلى المجلد الممسوح ضوئيا في تطبيق الملفات للعثور على المستندات الممسوحة ضوئيا.

تحرير المستندات الممسوحة ضوئيًا في تطبيق ملفات غوغل

يتيح لك تطبيق الملفات تحرير المستند الممسوح ضوئيا مباشرة بعد مسحه ضوئيا، ويكون هذا مفيدا عندما تريد تعديل المستندات قبل مشاركتها مع شخص ما أو تخزينها دون الاتصال بالإنترنت.

واعتبارا من وقت كتابة هذا التقرير، تُقدم غوغل أربع أدوات تحرير: القص والتدوير والمرشحات (فلتر) والتنظيف.