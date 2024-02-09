"جيميناي" بديلا عن "بارد" من غوغل للحاق بمايكروسوفت

أعلنت شركة "غوغل" أمس الخميس إطلاق نسخة جديدة من تطبيقها "بارد" المخصص للهواتف الذكية والقائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي أطلقت عليها اسم "جيميناي"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت المجموعة في بيان أن هذا التطبيق الجديد الذي سيكون قابلا للتنزيل على نظام "أندرويد" ويمكن استخدامه بواسطة تطبيق "غوغل" على نظام "آي أو إس" من آبل؛ "خطوة أولى مهمة في تصميم برنامج مساعد حقيقي قائم على الذكاء الاصطناعي".

وأشارت "غوغل" مثلا إلى أن بإمكان سائق سيارة أن يلتقط صورة لإطار سيارته المثقوب ويطلب من "جيميناي" تعليمات بشأن كيفية تبديله. كما يستطيع مستخدم أن ينشئ بفضل التطبيق تعليقا على صورة التقطها.

وسيتوافر من خلال تطبيق "جيميناي" عدد من وظائف مساعد غوغل الصوتي، من بينها إجراء المكالمات أو التحكم بالأجهزة الذكية.

ويتوافر تطبيق "جيميناي" اعتباراً من الخميس في الولايات المتحدة، وسيصبح متاحا للاستخدام بدءا من الأسبوع المقبل "في مزيد من الدول" باللغات الإنجليزية واليابانية والكورية.

وأشار ناطق باسم "غوغل" إلى أن التطبيق غير قابل للتنزيل حاليا في أوروبا. وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت أخيرا على تشريع جديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي هو الأول من نوعه في العالم.

وبالتوازي أطلقت الشركة التابعة لمجموعة "ألفابت" أمس الخميس خيار "جيميناي أدفانسد" المدفوع الذي يتيح ولوج إصدار "ألترا 1.0" الأكثر تقدماً من نموذجها اللغوي الذي يمكّن المستخدم من إنشاء محتوى عند الطلب باللغة اليومية.

ويباع برنامج "جيميناي أدفانسد" في 150 دولة باشتراك شهري قدره 19,99 دولارا في الولايات المتحدة.

ويتضمن "جيميناي أدفانسد" وظيفة "دويت إيه آي" التي كانت أساسا تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة أو إعادة كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات أو جداول البيانات.

ومن خلال جعل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ممكنا لبرامجها مثل البريد الإلكتروني "جي ميل" أو "مستندات غوغل" أو "غوفل ميت"، تطمح المجموعة إلى مزاحمة برامج "مايكروسوفت" منافسِتها الأبرز في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتتيح "مايكروسوفت" بفضل تطبيق "كوبايلوت" استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كمساعد في استخدام البرامج مثل "آوتلوك" (رسائل البريد الإلكتروني) أو "وورد" (معالج النصوص) أو "تيمز" (منصة التواصل).

وأطلقت "مايكروسوفت" الأربعاء إصدارا جديدا من "كوبايلوت".