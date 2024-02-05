شركة تخسر 25 مليون دولار بسبب خداع موظف عبر تكنولوجيا التزييف العميق

ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن شرطة مدينة هونغ كونغ أن محتالين سرقوا نحو 25 مليون دولار بعد أن استخدموا تكنولوجيا التزييف العميق لخداع موظف في فرع شركة متعددة الجنسيات، بحسب ما أورده موقع بيزنس إنسايدر.

وتلقى أحد الموظفين في يناير/كانون الثاني، في القسم المالي بالشركة رسالة من شخص قال فيه إنه المدير المالي للشركة ومقرها المملكة المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "سوث شاينا مورنينغ بوست" (South China Morning Post) نقلا عن الشرطة.

وأجرى الموظف بعد ذلك مكالمة فيديو مع المدير المالي للشركة وموظفين آخرين في الشركة، وتبين أن جميعها كانت تستخدم تكنولوجيا التزييف العميق.

وبناء على التعليمات التي حصلوا عليها خلال تلك المكالمة، قام الموظف بتحويل 200 مليون دولار هونغ كونغي، ما يعادل 25.6 مليون دولار أميركي، إلى حسابات بنكية مختلفة في هونغ كونغ عبر 15 عملية تحويل، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر.

ومر أسبوع على عملية الاحتيال، قبل أن يتصل الموظف بالمقر الرئيسي للشركة للتأكد، وعندها أدرك أن هناك خطأ ما.

ولم تذكر شرطة هونغ كونغ اسم الشركة أو الموظفين المتورطين. وقالوا إن المحتالين أنشؤوا صورا مزيفة للمشاركين في الاجتماع بناء على لقطات فيديو وأصوات متاحة للجمهور، وفقا للموقع.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، دون أن يتم إلقاء القبض على أي شخص، بحسب وسائل الإعلام.

تثير مقاطع الفيديو المزيفة بواسطة التكنولوجيا مخاوف عالمية. وتعد النجمة تايلور سويفت واحدة من أحدث المشاهير اللاتي وقعن في ضحية مقاطع الفيديو الجنسية المزيفة بواسطة تكنولوجيا التزييف العميق والتي انتشرت على نطاق واسع على منصة إكس (X) وتليغرام (Telegram) الشهر الماضي.

ويطالب العديد من السياسيين بإصدار قانون فدرالي لمكافحة التزييف العميق.

وقدم جوزيف موريل النائب الديمقراطي في مايو/أيار 2023، قانون منع التزييف العميق للصور الحميمة والذي من شأنه أن يجعل من غير القانوني مشاركة المواد الإباحية التي تستخدم التزييف العميق دون موافقة. وقد أحيل مشروع القانون إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب.