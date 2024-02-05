ديل تطلق حاسوبا محمولا جديدا من سلسلة "ألينواير" لعشاق الألعاب

أطلقت شركة ديل الجيل الثاني من الحاسوب المحمول آلينواير إكس16 آر2 (Alienware x16 R2) الجديد لعشاق الألعاب، نظير سعر يبدأ من 2099 دولارا أميركيا.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الحاسوب المحمول آلينواير إكس16 آر2 الجديد، يأتي بجسم نحيف للغاية مصنوع بالكامل من سبيكة المغنيسيوم والألومنيوم؛ حيث يبلغ وزنه 2.72 كجم، بينما لا يتعدى سُمكه 18.6 ملم.

الحاسوب المحمول الجديد يعمل ببطارية سعة 90 وات ساعة ولوحة مفاتيح ميكانيكية شيري إم إكس ألترا لو بروفايل (Cherry MX Ultra Low Profile).

نظام تبريد

كما جُهز الحاسوب المحمول بنظام تبريد يشتمل على 4 مراوح وغرفة بخار وموصل حراري من نوع إليمينت 13 (Element 31)، ويعدّ نظام التبريد من المكونات الأساسية في هذه النوعية من الأجهزة، التي تشتمل على معالج إنتل كور ألترا 9 185 إتش (Core Ultra 9 185H) وبطاقة الرسوميات نفيديا جي فورس آر تي إكس 4090 (GeForce RTX 4090)، وذاكرة وصول عشوائي جي دي دي آر6 (GDDR6) سعة 16 غيغابايت، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة 32 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة تصل إلى 8 تيرابايت.

ويأتي الحاسوب المحمول الجديد بشاشة قياس 16 بوصة وبدقة وضوح 2560 * 1600 بيكسل، ومعدل تنشيط صورة 240 هرتز، كما يتوافر إصدار بشاشة قياس 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 480 هرتز، وحسب حجم التجهيزات يتوافر شاحن جان (GaN) بقدرة 240 وات، أو 360 وات.

ويزخر الحاسوب المحمول الجديد بالعديد من منافذ التوصيل، ومنها 2 من منافذ يو إس بي- سي (USB-C) مع دعم منفذ ثندر بولت 4 (Thunderbolt 4)، و2 من منافذ يو إس بي- إيه (USB-A)، ومنفذ إتش دي إم آي 2.1 (HDMI 2.1) ومنفذ ميني- ديسبلاي بورت 1.4 (mini-DisplayPort 1.4)، وقارئ بطاقة الذاكرة مايكرو إس دي (microSD)، بالإضافة إلى توافر إضاءة آر جي بي (RGB) في لوحة المفاتيح ولوحة التتبع.