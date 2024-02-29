مؤتمر الويب.. "بريشنا" لصناعة الألعاب بالمركز الأول في مسابقة "بيتش" للشركات الناشئة

أعلن المشرفون على مسابقة "بيتش" (PITCH)، في ختام قمة الويب قطر اليوم الخميس 29 فبراير/شباط، فوز الشركة الناشئة بريشنا، وهي منصة تطوير الألعاب بدون كود من الولايات المتحدة، بالمركز الأول في المسابقة التي تدعمها مؤسسة جسور.

ولفتت انتباه الحكام شركة بريشنا تحت قيادة الرئيسة التنفيذية مريم نصرت، وذلك بنهجها الابتكاري الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء وتوزيع وتحقيق الدخل من الألعاب الفيديو بدون الحاجة إلى خبرة برمجية أو تصميم.

وقالت المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة مريم نصرت إن مثل هذه اللحظات مهمة في الرحلة الطويلة والشاقة للمؤسس: "هذا النوع من التقدير رائع حقا".

وتوفر المنصة لشبكتها المكونة من 175 ألف مستخدم محررا لصانع الألعاب، ومحرك تحويل النص إلى لعبة مدعوما بالذكاء الاصطناعي، وأداة تحويل تدعم تقنية "ويب 3".

وفي معرض الإشارة إلى جودة خصومها على المسرح، قالت مريم "حتى لو حصلت على شرف مشاركة المسرح معهم، فهذا فقط كاف".

وتأسست شركة بريشنا قبل عامين، وقد جمعت "نحو 2.5 مليون دولار من مستثمرين، مثل باريس هيلتون وراندي زوكربيرغ"، وفقا لمريم.

وتنافس المتأهلون الثلاثة النهائيون أمام لجنة تحكيم مكونة من أمين متني من جسور، وزاك كويليوس من كويليوس كابيتال، وسومايا بن بيا دريدج من "راسمال فنتشرز"، وراما شكاكي من "ترانسوفرم في سي"، وجميعهم من ذوي الثقل في عالم الاستثمار والشركات الناشئة.

وكانت المسابقة مفتوحة أمام الشركات الناشئة في فئتين: "ألفا" و"بيتا".

ويشجع برنامج بيتش المدعوم من جسور الشركات الناشئة الرائدة في العالم على المشاركة في مسابقة مباشرة على خشبة المسرح.

وتأهلت 40 شركة ناشئة من أصل 1043 شركة ناشئة في حدث هذا العام للمشاركة في المسابقة التي استمرت 3 أيام، والتي بلغت ذروتها بحصول بريشنا على إعجاب الحكام، بجانب المتأهلين من أوزبكستان والمملكة المتحدة.

وحصلت شركة الخدمات المالية "أمان" ومقرها أوزبكستان وشركة "راهزيس" لحلول الرعاية الصحية ومقرها المملكة المتحدة على المركز الثاني.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت قمة الويب قطر أن فعاليتها الأولى استضافت 15 ألفا و453 مشاركا من 118 دولة، مع مشاركة 1043 شركة ناشئة في برنامج الشركات الناشئة.

وشاركت مجموعة من الرؤساء التنفيذيين والشركات الناشئة والمستثمرين والصحفيين وصناع السياسات والمبدعين الحاضرين في 3 أيام من الدورات التدريبية المتقدمة، واجتماعات المستثمرين والشركات الناشئة، وجولات المنافسة، والفعاليات المسائية، وحفلات القمة الليلية في أكثر أحياء الدوحة إثارة.

وفي الوقت نفسه، استضافت قمة ويب قطر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث أعلن عن استثمار بقيمة مليار دولار في صندوق رأس المال الاستثماري الدولي والإقليمي.

وتهدف هذه المبادرة، التي يقودها جهاز قطر للاستثمار، إلى تعزيز الابتكار وتعزيز النظام البيئي التكنولوجي في البلاد.